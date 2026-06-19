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19 июня 2026 в 01:12

Московский аэропорт перешел на особый режим работы

Росавиация: аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Аэропорт Внуково продолжает обслуживание рейсов в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в пресс-службе Росавиации. Прием и отправка самолетов осуществляются только по согласованию с соответствующими структурами, уточнили в ведомстве.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. <...> Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания «Победа» вынужденно корректировала расписание рейсов. Причиной стали временные ограничения, введенные в аэропортах Московского авиаузла.

До этого пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Отмечалось, что меры применялись второй раз за день.

Кроме того, Росавиация сняла временные ограничения сразу в четырех российских аэропортах. Речь идет об авиагаванях Казани, Нижнекамска (Бегишево), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар. Чуть раньше ограничения на работу сняли в аэропорту Краснодара (Пашковский).

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