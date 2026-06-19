Стало известно, когда «Победа» вернется к штатному расписанию полетов «Победа» заявила о планах вернуться к штатному расписанию полетов 19 июня

Авиакомпания «Победа» рассчитывает восстановить штатное расписание полетов в первой половине дня 19 июня, сообщила пресс-служба перевозчика в Telegram-канале. В компании пояснили, что ведется активная работа по нормализации расписания в московских аэропортах и сокращению временных отклонений до минимума.

В первой половине дня 19.06.2026 г. авиакомпания планирует полностью вернуться к штатному расписанию полетов, — заявил перевозчик.

По информации авиакомпании, очередей в зонах обслуживания пассажиров не наблюдается. Вместе с тем из-за ограничений, которые накануне вводились в аэропортах московского авиационного узла, возможны задержки рейсов продолжительностью до 1,5–2 часов.

Ранее пресс-служба АТОР сообщила, что последствия массовой отмены вылетов и прилетов в московских аэропортах затронули почти 8 тыс. туристов. Там отметили, что туроператоры приступили к переоформлению билетов для клиентов отмененных рейсов. В АТОР добавили, что пассажиров, ожидающих отправления в Россию в зарубежных аэропортах, обеспечат питанием.