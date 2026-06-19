Небо над Геленджиком временно закрыли

Временные ограничения введены в аэропорту Геленджика, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Там отметили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Позднее воздушная гавань возобновила работу.

До этого стало известно, что московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации уточнили, что такой порядок работы введен из-за корректировки параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Тем временем в АТОР сообщили, что ситуация с массовой отменой вылетов и прилетов в московских аэропортах 18 июня коснулась почти 8 тыс. туристов. Там отметили, что туроператоры начали переоформлять билеты клиентов, чьи рейсы были отменены.