Небо над Геленджиком временно закрыли

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19 июня 2026 в 08:55

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Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Геленджика

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Временные ограничения введены в аэропорту Геленджика, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Там отметили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Позднее воздушная гавань возобновила работу.

До этого стало известно, что московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации уточнили, что такой порядок работы введен из-за корректировки параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Тем временем в АТОР сообщили, что ситуация с массовой отменой вылетов и прилетов в московских аэропортах 18 июня коснулась почти 8 тыс. туристов. Там отметили, что туроператоры начали переоформлять билеты клиентов, чьи рейсы были отменены.

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