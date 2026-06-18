Власти Крыма изучают новые источники доставки топлива по суше Воронкин: прорабатывается вопрос доставок топлива в Крым через новые источники

Власти Крыма прорабатывают вопрос поставок топлива на полуостров из дополнительных источников, сообщил во время прямой линии министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин. По словам чиновника, сейчас на полуострове установлена разная стоимость топлива для физических и юридических лиц.

К сожалению, мы ограничены источниками поставок светлых нефтепродуктов, но в настоящее время еще дополнительно прорабатываются меры по организации доставки светлых нефтепродуктов по сухопутному пути, — отметил Воронкин.

Воронкин отметил, что на сегодняшний день стоимость топлива в Крыму варьируется от 79 до 85 рублей. При этом для юридических лиц цена «несколько выше».

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба поручила местным властям усилить контроль за реализацией топлива для сельскохозяйственных производителей.

Кроме того, ОАО «Российские железные дороги» создало специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов. Его основная задача — следить за приемом нефтяных грузов с учетом оперативной обстановки.