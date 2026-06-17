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17 июня 2026 в 11:08

РЖД создали особый штаб для координации перевозок топлива по России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ОАО «Российские железные дороги» создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщается в официальном Telegram-канале компании. Его основная задача — следить за приемом нефтяных грузов с учетом оперативной обстановки.

Для бесперебойного снабжения регионов топливом в РЖД действует координационный штаб. Его главная задача — обеспечивать стабильный прием нефтяных грузов к перевозке с учетом оперативной обстановки, — отметили в компании.

Там подчеркнули, что работают с нефтяными предприятиями и готовы при необходимости оперативно изменить организацию перевозок. Отдельное внимание РЖД уделяют поставкам авиакеросина в аэропорты. Логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива, резюмировали в компании.

Ранее сообщалось, что ситуация с обеспечением горючим в Севастополе постепенно приходит в норму, а объем топлива, реализуемого населению, был существенно увеличен. Количество горючего, выставляемого на продажу по QR-кодам, возросло в три раза.

Общество
Россия
ОАО РЖД
нефтепродукты
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