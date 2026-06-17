Контроль за продажей топлива усилят в России

Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для сельскохозяйственных производителей, сообщила пресс-служба ФАС в Telegram-канале. Речь идет об энергоносителях, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ.

Территориальным органам необходимо усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций (АЗС). Особое внимание УФАС должны обратить на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ, — отметили в ФАС.

Ранее ОАО «Российские железные дороги» создало специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов. Его основная задача — следить за приемом нефтяных грузов с учетом оперативной обстановки.

До этого сообщалось, что ситуация с обеспечением горючим в Севастополе постепенно приходит в норму, а объем топлива, реализуемого населению, был существенно увеличен. Количество горючего, выставляемого на продажу по QR-кодам, возросло в три раза. Власти также заявили, что готовы и дальше наращивать объемы реализации бензина и дизельного топлива.