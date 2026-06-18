Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 18 июня: когда и где купить

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 18 июня: когда и где купить

В Севастополе сегодня, 18 июня, топливо в свободной продаже будет доступно на девяти заправочных станциях «АТАН», а также по QR-кодам можно купить бензин в сети АЗС «ТЭС», сообщил в авторском Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Где можно свободно приобрести топливо в Крыму и Севастополе?

Где свободно можно купить бензин и дизтопливо в Севастополе 18 июня

По словам Михаила Развожаева, на девяти автозаправочных станциях «АТАН» с 10:00 мск можно купить топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.

«АЗС 60, Качинское шоссе, 2 (АИ-92, АИ-95 Ultra), АЗС 61, Верхнесадовое (ДТ Ultra), АЗС 69, ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92, ДТ Ultra), АЗС 81, ул. Хрусталева, 62 (АИ-92, АИ-95 Ultra), АЗС 82, Камышовое шоссе, 7в (АИ-92, ДТ Ultra), АЗС 84, Столетовский пр., 5 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 89, проспект Победы, 1 (АИ-92, ДТ Ultra), АЗС 161, Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 167, Балаклава, ул. Новикова, 51Б (АИ-92, ДТ Ultra)», — написал он.

Развожаев уточнил, что продажа топлива на сети АЗС «ТЭС» будет осуществляться по QR-кодам, но на двух автозаправочных станциях бензин можно приобрести свободно.

«Продажа топлива на сети АЗС „ТЭС“ сегодня по QR-кодам. Важно. На двух АЗС „ТЭС“ („близнецы“ на трассе „Таврида“) сегодня свободная продажа топлива: Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 1 и Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 3. На всех АЗС „ТЭС“ сегодня в свободной продаже ДТ New Power. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», — пояснил он.

Что известно о ситуации с топливом в Крыму 18 июня

Глава администрации города Судака Кирилл Чебышев в Telegram-канале рассказал, на некоторых заправках «АТАН» и «ТЭС» будут доступны марки бензина АИ-92, АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.

«На АЗС „АТАН“ сегодня с 10:00 к свободной продаже будут доступны следующие виды топлива: на ул. Восточное Шоссе — бензин марки АИ-92 в количестве пять тонн, АИ-95 Ultra в количестве трех тонн, ДТ Ultra в количестве пяти тонн; на ул. Феодосийское шоссе, 14 — бензин марки АИ-92 в количестве пяти тонн, ДТ Ultra в количестве пяти тонн. На АЗС „ТЭС“ на ул. Феодосийское шоссе, 12А сегодня с 10:00 будут доступны: бензин марки АИ-92 — три тонны, АИ-95 — три тонны, а также ДТ в объеме трех тонн», — пояснил он.

Глава администрации города Саки Юлия Предыбайло в авторском Telegram-канале заявила, что с 10:00 мск на АЗС «АТАН» на улице Евпаторийское шоссе, 79Б и Евпаторийское шоссе, 80В будет доступно топливо в свободной продаже.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«На ул. Евпаторийское шоссе, 79Б — ДТ Ultra (ориентировочно на 150 машин). Евпаторийское шоссе, 80В — АИ-95 Ultra (ориентировочно на 100 машин), ДТ Ultra (ориентировочно на 150 машин). С 17:00 в продаже на АЗС „ТЭС“ — АИ-92 (ориентировочно на 100 машин)», — уточнила она.

Предыбайло добавила, что продажа более 20 литров в один топливный бак, а также налив в канистры запрещены.

Напомним, что на сайте Министерства топлива и энергетики Крыма размещена интерактивная карта с наличием топлива в каждом муниципалитете.

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