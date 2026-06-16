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16 июня 2026 в 17:02

Раскрыто, почему Севастополь будет пускать автобусы во время тревог

Губернатор Развожаев: транспорт Севастополя продолжит работу во время тревог

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
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Общественный транспорт Севастополя продолжит движение во время воздушных тревог, сообщил губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства. Такое решение приняли из-за логистических проблем с поставками топлива и введения лимита на его продажу.

Обсудили возможность продолжения работы общественного транспорта во время сигнала «Воздушная опасность». Соответствующее решение принято, — сказал политик.

По его словам, автобусы, троллейбусы и катера стали основным средством передвижения по городу на фоне топливных ограничений — сейчас на один автомобиль можно приобрести не более 20 литров в неделю.

Губернатор уточнил, что новый порядок введут после подготовительных мероприятий по усилению безопасности. В первую очередь речь идет о защите водителей, от которых зависит безопасность пассажиров. На эти цели выделят дополнительные средства, а основные мероприятия планируют завершить в течение следующей недели.

Ситуация с обеспечением горючим в Севастополе постепенно стабилизируется. Ранее исполняющий обязанности первого замгубернатора города Алексей Парикин сообщил, что объем топлива, реализуемого населению по QR-кодам, был увеличен в три раза по сравнению с предыдущими днями.

Также стало известно, что началась ликвидация последствий пожара в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», который возник после украинской атаки. Представители музея рассказали, что огонь уничтожил свыше 90% полотна, а дополнительный ущерб нанесла вода, которую использовали при тушении.

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