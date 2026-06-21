Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 июня

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 21 июня?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 21 июня

В ночь на 21 июня четыре БПЛА было сбито в районе Балаклавы и мыса Фиолент в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито четыре БПЛА в районе Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал», — написал Развожаев в канале на платформе МАКС.

Также ночью в воскресенье беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгородской области, пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщает региональный оперштаб.

«В Яковлевском округе в городе Строитель беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Предварительно, пострадавших нет. В результате детонации в одной квартире загорелся балкон — пожарным расчетом возгорание ликвидировано. Кроме того, в доме повреждены фасад и окна. Все оперативные службы работают на месте», — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе МАКС.

Кроме того, в Крымске Краснодарского края обломки беспилотных летательных аппаратов, запущенных Вооруженными силами Украины, упали на территорию частного домовладения, сообщил оперативный штаб региона в своих социальных сетях. В результате возгорания пострадала находящаяся во дворе хозяйственная постройка.

«Пострадавших нет. Пожар оперативно потушен», — указано в сообщении.

Обстоятельства происшествия и тип дронов не уточняются. Специалисты продолжают работу на месте, констатировали в оперштабе.

Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Российские средства ПВО сбили 187 беспилотников ВСУ в ночь с 19 на 20 июня, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. БПЛА уничтожили в 12 регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 19 июня текущего года до 07:00 мск 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской и Астраханской областях. Кроме того, БПЛА сбили в Краснодарском крае, в Московском регионе и в Крыму.

Два человека погибли из-за взрывоопасного предмета ВСУ на трассе в ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, речь идет об автодороге в сторону Ростовской области.

«Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его. В результате произошел взрыв. К несчастью, два человека погибли», — написал Пасечник.

Глава региона отметил, что на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска «Должанский» ограничено движение машин из-за инженерно-саперных работ. Он добавил, что на месте работают профильные службы.

ПВО Минобороны РФ сбила два беспилотника ВСУ, которые летели на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он не указал, есть ли повреждения или пострадавшие.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр Москвы.

Инфраструктура предприятия повреждена при атаке ВСУ на Горловку, заявил мэр города Иван Приходько. По его словам, под удар попал Калининский район города. Он добавил, что в Центрально-Городском районе повреждены частный дом и образовательное учреждение.

«В Калининском районе Горловки повреждена инфраструктура одного из предприятий», — написал Приходько.

Мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Суземку в Брянской области, заявил врио главы региона Егор Ковальчук. Он добавил, что женщина получила ранения, ее доставили в больницу.

«ВСУ атаковали FPV-дронами Суземку. Один мирный житель погиб, женщина получила ранения», — написал Ковальчук.

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