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20 июня 2026 в 01:39

ПВО сбила два беспилотника ВСУ на подлете к Москве

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
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ПВО Минобороны РФ сбила два беспилотника ВСУ, которые летели на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин у себя в МАКСе. Он не указал, есть ли повреждения или пострадавшие.

Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что система защиты неба «Купол Донбасса» нейтрализовала 17 украинских дронов в небе над ДНР. Цели были поражены силами ПВО и мобильных огневых групп.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили 133 беспилотника ВСУ за ночь. Дроны уничтожили в 12 регионах и над акваторией Черного моря. В ведомстве уточнили, что беспилотники сбили в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской областях, а также в Крыму и в Московском регионе.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что один человек погиб, еще 12 мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на территорию региона. По его информации, в Калининском районе Горловки дрон атаковал автозаправочный комплекс. На трассе Донецк — Мариуполь у поворота на село Березовое пострадала женщина 2003 года рождения.

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