В Горловке назвали последствия атаки украинского беспилотника Инфраструктура предприятия повреждена при атаке ВСУ на Горловку

Инфраструктура предприятия повреждена при атаке ВСУ на Горловку, заявил мэр города Иван Приходько в МАКСе. По его словам, под удар попал Калининский район города. Он добавил, что в Центрально-Городском районе повреждены частный дом и образовательное учреждение.

В Калининском районе Горловки повреждена инфраструктура одного из предприятий, — написал Приходько.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что при атаке украинских дронов на Суземку погиб мужчина. Он добавил, что женщина получила ранения, ее доставили в больницу.

До этого штаб обороны ДНР сообщил, что система защиты неба «Купол Донбасса» обезвредила 17 украинских дронов в небе над республикой. Цели были поражены силами ПВО и мобильных огневых групп.

В свою очередь глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что один человек погиб, еще 12 мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на территорию региона. По его информации, в Калининском районе Горловки дрон атаковал автозаправочный комплекс.