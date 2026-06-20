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20 июня 2026 в 09:09

Мужчина погиб при атаке дронов на Брянскую область

Ковальчук: мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Суземку в Брянской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Суземку в Брянской области, заявил врио главы региона Егор Ковальчук в МАКСе. Он добавил, что женщина получила ранения, ее доставили в больницу.

ВСУ атаковали FPV-дронами Суземку. Один мирный житель погиб, женщина получила ранения, — написал Ковальчук.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили 187 беспилотников ВСУ ночью. БПЛА уничтожили в 12 регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей. В частности, дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Курской областях, в Краснодарском крае, в Московском регионе и в Крыму.

До этого Ковальчук заявил, что ребенок пострадал в результате атаки украинского БПЛА на город Трубчевск Брянской области. Он резко осудил случившееся, отметив, что «подлости нацистов нет предела».

Директор ЗАЭС Юрий Черничук ранее заявил, что транспортный цех станции подвергся массированной атаке беспилотников вечером 18 июня и в ночь на 19 июня, всего зафиксировано не менее 14 ударов. По его словам, дежурный персонал почти все это время находился в убежищах.

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