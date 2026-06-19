Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 13:42

На ЗАЭС раскрыли подробности атак ВСУ на станцию

Персонал цеха ЗАЭС всю ночь был в убежище из-за угрозы атак ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Транспортный цех Запорожской атомной электростанции подвергся массированной атаке беспилотников вечером 18 июня и в ночь на 19 июня, всего зафиксировано не менее 14 ударов, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью ИС «Вести». По его словам, дежурный персонал почти все это время находился в убежищах.

Атаки противника начались вчера после 20:00 [мск], продолжались всю ночь. Противник методично и целенаправленно уничтожал технику, стоящую на улице, боксы, в которых находилась техника. Безусловно, угроза жизни людей была. У меня дежурный персонал транспортного цеха практически всю ночь пробыл в убежищах, — сказал Черничук.

Одновременно подразделения МЧС вели борьбу с возгоранием, возникшим в результате атак, однако процесс тушения осложнялся присутствием в воздухе новых вражеских дронов, которые продолжали патрулировать район. В итоге огонь удалось ликвидировать, пострадавших среди персонала не зафиксировано.

Ущерб, по предварительным данным, нанесен примерно 20 единицам автомобильной техники — в том числе пассажирскому автобусу, микроавтобусам, грузопассажирским «Газелям» и части специальных машин. Вопреки опасениям, радиационный фон на станции и вокруг нее остается в пределах нормы, угрозы населению и окружающей среде нет, что подтвердил директор станции, подчеркнув, что все системы безопасности функционируют штатно.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что атаки ВСУ на Запорожскую АЭС создают угрозу ядерной безопасности разных стран, в том числе государств Европы и самой Украины. Она отметила, что опасны не только удары по инфраструктуре станции, но и давление на людей, работающих там.

Регионы
Запорожская область
ЗАЭС
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе ввели контроль за ценами на бензин
ИИ предсказал, кто станет лучшим молодым игроком на ЧМ-2026
Политолог ответил, готов ли Евросоюз к переговорам с Россией
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июня: где сбои в России
Глава Подмосковья раскрыл подробности о погибшей после атаки БПЛА девочке
Мужчина выпал из поезда и погиб в Башкирии
Психолог рассказала о причинах тревоги
Telegram не смог оспорить блокировку в одной стране
ЦБ оценил состояние денежно-кредитных условий в России
Спасатели извлекли тело мужчины из реки в Пермском крае
В Московском зоопарке редкая мексиканская двухцветная змея дала потомство
Американист объяснил, почему сделка США и Ирана оказалась на грани срыва
Стало известно, почему Киев попросил главу Бразилии помочь в диалоге с РФ
ВС России уничтожили центр хранения БПЛА ВСУ в отделении «Новой почты»
Вирусолог назвал уровень смертности от птичьего гриппа
Человеческая голова обнаружена в Петербурге
Москвич пошел на крайние меры после просьбы досмотреть рюкзак
Движение судов по Волго-Каспийскому каналу приостановлено
Убийство ребенка, слив данных о ПВО в Сочи: как ВСУ атакуют РФ 19 июня
Пенсионера из Забайкалья осудили после попытки «сварить» сожительницу
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.