На ЗАЭС раскрыли подробности атак ВСУ на станцию Персонал цеха ЗАЭС всю ночь был в убежище из-за угрозы атак ВСУ

Транспортный цех Запорожской атомной электростанции подвергся массированной атаке беспилотников вечером 18 июня и в ночь на 19 июня, всего зафиксировано не менее 14 ударов, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью ИС «Вести». По его словам, дежурный персонал почти все это время находился в убежищах.

Атаки противника начались вчера после 20:00 [мск], продолжались всю ночь. Противник методично и целенаправленно уничтожал технику, стоящую на улице, боксы, в которых находилась техника. Безусловно, угроза жизни людей была. У меня дежурный персонал транспортного цеха практически всю ночь пробыл в убежищах, — сказал Черничук.

Одновременно подразделения МЧС вели борьбу с возгоранием, возникшим в результате атак, однако процесс тушения осложнялся присутствием в воздухе новых вражеских дронов, которые продолжали патрулировать район. В итоге огонь удалось ликвидировать, пострадавших среди персонала не зафиксировано.

Ущерб, по предварительным данным, нанесен примерно 20 единицам автомобильной техники — в том числе пассажирскому автобусу, микроавтобусам, грузопассажирским «Газелям» и части специальных машин. Вопреки опасениям, радиационный фон на станции и вокруг нее остается в пределах нормы, угрозы населению и окружающей среде нет, что подтвердил директор станции, подчеркнув, что все системы безопасности функционируют штатно.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что атаки ВСУ на Запорожскую АЭС создают угрозу ядерной безопасности разных стран, в том числе государств Европы и самой Украины. Она отметила, что опасны не только удары по инфраструктуре станции, но и давление на людей, работающих там.