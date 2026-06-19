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19 июня 2026 в 11:59

На ЗАЭС предупредили об угрозе ядерной безопасности из-за ударов ВСУ

Яшина: атаки ВСУ на ЗАЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС создают угрозу ядерной безопасности разных стран, в том числе государств Европы и самой Украины, заявила в эфире «Первого канала» директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Она отметила, что опасны не только удары по инфраструктуре станции, но и давление на людей, работающих там.

Когда эксперты <...> говорят, что последствия атак на ЗАЭС могут затронуть Россию, Украину и большую часть Европы, речь идет именно о недопустимости любых действий, которые создают риски для работы ядерного объекта, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Запорожская АЭС окажет всю необходимую помощь семьям погибшего и пострадавшего сотрудников после удара ВСУ по Энергодару. В заявлении также назвали подобные атаки на мирный город переходом всех красных линий и целенаправленным убийством персонала и гражданских лиц.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что МАГАТЭ фиксирует нарушения режима тишины на Запорожской АЭС, но делает это недостаточно строго. По его словам, такое положение дел фактически поощряет продолжение ударов, что недопустимо.

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