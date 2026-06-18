ЗАЭС окажет помощь семье погибшего сотрудника

Запорожская АЭС окажет всю необходимую помощь семьям погибшего и пострадавшего сотрудников после удара ВСУ по Энергодару, сообщила в МАКСе пресс-служба станции. В заявлении также назвали подобные атаки на мирный город переходом всех красных линий и целенаправленным убийством персонала и гражданских лиц.

Коллектив Запорожской АЭС скорбит вместе с родными и близкими погибшего. Семье будет оказана вся необходимая поддержка. Необходимую помощь предприятие окажет и пострадавшему сотруднику и его близким. Атаки на мирный город, где живут атомщики, их семьи, дети и пожилые люди, — это переход всех красных линий. Это целенаправленное убийство сотрудников Запорожской атомной станции, убийство мирных граждан, — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что один сотрудник Запорожской АЭС погиб и еще один ранен в результате удара беспилотника по Энергодару, всего пострадали четверо местных жителей. Российская сторона квалифицирует эти действия как целенаправленное убийство персонала станции, ставящее под угрозу безопасность ее оборудования.

Глава Росатома также заявил, что Россия вновь зафиксировала свыше 50 ударов Вооруженных сил Украины по территории Запорожской АЭС. По его словам, подобный масштаб наблюдается уже не первые сутки, а сами атаки ВСУ становятся все более жестокими.