Росатом обвинил ВСУ в целенаправленном убийстве работников Запорожской АЭС

Один сотрудник Запорожской АЭС погиб и еще один ранен в результате удара беспилотника по Энергодару, всего пострадали четверо местных жителей, говорится в заявлении гендиректора Росатома Алексея Лихачева, распространенном пресс-службой госкорпорации. Российская сторона квалифицирует эти действия как целенаправленное убийство персонала станции, ставящее под угрозу безопасность ее оборудования.

ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников Запорожской АЭС. Вчера днем в результате налета БПЛА по городу атомщиков — Энергодару — пострадали четверо жителей. Двое из них — работники цеха централизованного ремонта АЭС. Это основной персонал станции, от которого напрямую зависит безопасная работа оборудования крупнейший атомной станции в Европе. Один из них ранен, за его жизнь борются врачи, оказывается вся возможная медицинская помощь. Второй погиб. Мои самые искренние соболезнования его семье и близким, — говорится в заявлении.

Ранее Лихачев заявил, что МАГАТЭ фиксирует нарушения режима тишины на Запорожской АЭС, но делает это недостаточно строго. По его словам, такое положение дел фактически поощряет продолжение ударов, что недопустимо. Глава госкорпорации подчеркнул, что МАГАТЭ не является политическим игроком, потому Росатом ждет от агентства соответствующих оценок.

До этого директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала, что город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остается без света уже третьи сутки. По ее словам, в населенном пункте нет электроснабжения с 13 июня.