В МИД РФ рассказали, какой российский подход в ООН принес плоды МИД РФ: российская тактика в ООН не позволила переговорам по Ирану сорваться

Тактика России в ООН по иранскому урегулированию оказалась успешной и не дала переговорам по Ирану сорваться, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. По его словам, которые приводит ТАСС, российский подход позволил избежать принятия односторонних инициатив и сохранить неконфронтационную атмосферу.

Мы с самого начала выступали против продвижения в ООН однобоких инициатив, не учитывавших первопричины кризиса и предвосхищавших исход переговорного процесса. Как видится, такая наша тактика, направленная на сохранение неконфронтационной атмосферы вокруг дипломатических усилий по сближению позиций Тегерана и Вашингтона, сработала, — отметил Логвинов.

Ранее в Бургенштоке (Швейцария) завершился первый раунд переговоров на высоком уровне в рамках исламабадского меморандума о взаимопонимании. Государства Катар и Исламская Республика Пакистан, выступающие посредниками в диалоге между США и Ираном, сообщили, что встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере.