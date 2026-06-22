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22 июня 2026 в 08:56

В МИД раскрыли позицию России по климатической повестке

МИД: Россия не будет самоустраняться от климатической повестки

Министерство иностранных дел РФ Министерство иностранных дел РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия не собирается самоустраняться от климатической повестки и рассматривает борьбу с изменением климата как часть модернизации экономики, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. По его словам, которые приводит ТАСС, национальная климатическая политика направлена на снижение энергоемкости и комплексное ресурсосбережение.

Мы самоустраняться от климатической повестки не намерены. Для нашей страны национальная политика по борьбе с изменением климата — неотъемлемая часть модернизации отечественной экономики, направленной на решение задач по снижению ее энергоемкости и комплексному ресурсосбережению, — подчеркнул Логвинов.

Он напомнил, что Россия активно участвовала в 30-й сессии Конференции сторон РКИК ООН в Белене, продвигая свои подходы и противодействуя радикальным «зеленым» требованиям. По его словам, удалось принять сбалансированный пакет решений, закрепив приоритеты устойчивого развития и справедливого энергоперехода. Важным результатом, добавил дипломат, стал запуск диалога о последствиях односторонних мер, вводимых под видом климатических инструментов.

Ранее сообщалось, что аномальная зона охлаждения сформировалась в северной части Атлантического океана, к югу от Гренландии, на фоне глобального потепления и сигнализирует о приближении климатической точки невозврата. Это «холодное пятно» может радикально изменить условия существования человечества уже к середине текущего столетия.

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