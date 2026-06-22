Число сбитых под Москвой беспилотников выросло до 59 Собянин: число сбитых под Москвой дронов ВСУ в ночь на 22 июня достигло 59

Силы противовоздушной обороны отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своих социальных сетях. Таким образом, общее число сбитых над столицей БПЛА за ночь достигло 59.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал градоначальник.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Типы дронов и точные места их уничтожения не раскрываются. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Мэр сообщал о сбитых беспилотниках в хронологическом порядке в течение всей ночи. К утру количество уничтоженных целей превысило полсотни. Работа средств ПВО продолжается. Оперативные службы продолжают ликвидацию последствий.

Ранее сообщалось, что за прошлые сутки Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области 80 раз. Врио губернатора региона Александр Шуваев информировал, что в результате ударов со стороны противника ранения различной степени тяжести получили минимум шесть мирных жителей.

До этого стало известно, что примерно две трети российских баллистических ракет успешно преодолевают украинскую систему ПВО. Американское издание The New York Times со ссылкой на данные украинских военно-воздушных сил обратило внимание, что эти ракеты к тому же обладают огромной разрушительной силой и высокой скоростью, что затрудняет их перехват.