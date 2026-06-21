В США раскрыли показатели эффективности российских баллистических ракет

Примерно две трети российских баллистических ракет успешно преодолевают украинскую систему ПВО, пишет американское издание The New York Times со ссылкой на данные украинских военно-воздушных сил. По информации журналистов, эти ракеты к тому же обладают огромной разрушительной силой и высокой скоростью, что затрудняет их перехват.

Раз за разом российские удары баллистическими ракетами прорывают украинскую воздушную оборону. <…> Приблизительно две трети прорываются через украинскую воздушную оборону, — говорится в материале.

Украина, пишет NYT, активизировала усилия по разработке собственных баллистических ракет. Однако эксперты, опрошенные газетой, предупреждают, что эта задача будет значительно более сложной, чем создание дронов, на которые Киев пытался делать ставку ранее.

До этого бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель отмечала, что Украина вряд ли сможет быстро создать аналог системы ПВО Patriot. Она подчеркнула, что президент Владимир Зеленский также обещал разработку ядерной программы и производство 4 млн дронов в год, чего в итоге не случилось.