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19 июня 2026 в 15:00

Как приготовить жареные кабачки: три лучших способа на сковороде, в духовке

Как приготовить жареные кабачки: три лучших способа на сковороде, в духовке Как приготовить жареные кабачки: три лучших способа на сковороде, в духовке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Молодые кабачки с тонкой кожицей и сочной мякотью — один из главных даров лета. Их жарят, запекают, фаршируют, но самый быстрый и любимый способ — обжаривание на сковороде до румяной корочки. Правильно приготовленные кабачки остаются нежными внутри и аппетитно хрустят снаружи. Чтобы блюдо не превратилось в кашу, важно не пережарить овощ и не добавлять соль до начала тепловой обработки.

Классические кабачки в муке с чесночным ароматом

Самый узнаваемый способ приготовления, когда каждый кружок панируется в муке и обжаривается до золотистого цвета. В конце его щедро посыпают чесноком и свежей зеленью, что придает привычному блюду пикантную свежесть. Ингредиенты: 2 молодых кабачка (600 г), 4 столовые ложки пшеничной муки, 3 дольки чеснока, 40 г укропа и петрушки, соль и свежемолотый перец по вкусу.

Кабачки моют, обсушивают и нарезают поперечными кружками толщиной примерно 1 см. Молодые плоды чистить не нужно — кожица тонкая и не ощущается. Отдельно смешивают муку с перцем. Каждый кружок обваливают в сухой мучной смеси, стряхивают излишки. В горячее масло (слой около 3 мм) выкладывают панированные кружки в один ряд. Обжаривают до подрумянивания: по 3 минуты с каждой стороны. Чеснок пропускают через давилку, зелень мелко шинкуют. Посыпают кабачки полученной смесью и подают горячими.

  • Калорийность на 100 г — 120 ккал.

  • Совет: не солите сырые кабачки до обжарки — соль провоцирует выделение сока, и кружки станут дряблыми. Солить лучше уже готовые или добавлять соль непосредственно в мучную панировку.

Три способа приготовить жареные кабачки — хрустящие, сочные, ароматные Три способа приготовить жареные кабачки — хрустящие, сочные, ароматные Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кабачки в воздушном кляре с хрустящей оболочкой

Погружение в жидкое тесто — отличный способ создать на поверхности овоща легкую пузырчатую корочку, которая остается хрустящей даже после остывания. Такой вариант особенно хорош для подачи с соусом на основе сметаны или йогурта. Ингредиенты: 2 средних кабачка, 2 куриных яйца, 4 столовые ложки муки, 0,5 чайной ложки разрыхлителя, соль и перец по вкусу.

Кабачки нарезают кружками толщиной 1,5 см. В миске взбивают яйца с солью и перцем, затем добавляют муку и разрыхлитель, перемешивают до консистенции густой сметаны. Каждый кружок макают в кляр, дают стечь избыткам и сразу опускают в хорошо разогретое масло (слой около 3 мм). Обжаривают с обеих сторон до появления равномерного румянца (примерно по 2 минуты на сторону). Готовые дольки извлекают шумовкой и дают стечь жиру на бумажной салфетке. Подают со сметанно-чесночным соусом.

  • Калорийность на 100 г — 160 ккал.

  • Совет: масло должно быть достаточно горячим, чтобы кляр мгновенно схватывался. Жарьте небольшими партиями, чтобы температура масла не снижалась.

Кабачки с помидорами под сырной корочкой

Этот вариант превращает скромные жареные кружки в полноценное горячее блюдо. Сначала кабачки обжаривают до румянца, затем укладывают слоями с томатами, посыпают сыром и доводят до готовности в духовке. Ингредиенты: 2 кабачка, 2 помидора, 150 г твердого сыра, 2 дольки чеснока, соль и перец по желанию.

Кабачки нарезают кружками, слегка присаливают (уже после нарезки, но не перед обжаркой) и обжаривают на сковороде с маслом по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Помидоры нарезают такими же кружками. В форму для запекания выкладывают слой кабачков, сверху распределяют помидоры, посыпают пропущенным через пресс чесноком. Повторяют слои. Верхний слой обильно посыпают тертым сыром. Запекают в духовке при 200 градусах около 15 минут до расплавления сыра и образования румяной шапки. Подают горячими, украсив рубленой зеленью.

  • Калорийность на 100 г — 140 ккал.

  • Совет: чтобы блюдо было более сочным, между слоями можно добавить чайную ложку сметаны или томатного соуса.

Что нужно помнить при жарке кабачков

Выбирайте плоды с нежной кожицей и недоразвитыми семенами — они не требуют чистки и дают более нежную текстуру. Если кабачки переросли, обязательно удалите грубую кожуру и семенную часть. Перед обжаркой тщательно обсушивайте нарезанные кружки, чтобы масло не стреляло.

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