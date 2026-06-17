Как замариновать рыбу для гриля, сковороды и запекания: 3 лучших рецепта

Как замариновать рыбу для гриля, сковороды и запекания: 3 лучших рецепта

Как замариновать рыбу для гриля, сковороды и запекания: 3 лучших рецепта

Рыба готовится быстро, и главное — не пересушить ее и не перебить природный вкус. Правильный маринад помогает сохранить сочность, добавляет легкую кислинку, пряные ноты и делает рыбное филе более плотным. В отличие от мяса, рыбу не нужно мариновать часами: достаточно 15–30 минут. Мы подобрали три лучших рецепта. Все пропорции рассчитаны на 500 г рыбного филе.

Лимонный маринад с чесноком и розмарином

Этот маринад считается базовым для белой рыбы: трески, минтая, судака, окуня. Лимонная кислота слегка схватывает белок, делая филе плотнее, а розмарин и чеснок добавляют средиземноморский аромат. Ингредиенты: сок одного лимона, 2 столовые ложки оливкового масла, 2 зубчика чеснока, 1 веточка свежего розмарина (или 0,5 чайной ложки сушеного), 0,5 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки белого перца.

В миске выжимают сок лимона, добавляют масло, пропущенный через пресс чеснок, измельченные листья розмарина, соль и перец. Все перемешивают венчиком до эмульсии. Этой смесью заливают куски рыбного филе, оставляют при комнатной температуре на 15–20 минут. Для жирной рыбы (лосось, скумбрия) время можно увеличить до получаса. Перед жаркой рыбу промокают бумажным полотенцем.

Калорийность маринада на 100 г — 85 ккал.

Совет: не передерживайте рыбу в лимонном соке дольше 30 минут — она начнет «вариться» и станет резиновой. Для запекания в духовке этот маринад особенно хорош.

Горчично-медовый маринад с соевым соусом

Идеален для красной рыбы: семги, форели, горбуши. Горчица и мед создают на поверхности глянцевую карамельную корочку, а соевый соус подчеркивает природную жирность. Ингредиенты: 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка дижонской горчицы, 1 столовая ложка жидкого меда, 1 столовая ложка растительного масла, сок половины лимона.

Три лучших маринада для рыбы — от классики до азиатской кухни Фото: Shutterstock/FOTODOM

В миске соединяют соевый соус, горчицу, мед, масло и лимонный сок. Энергично перемешивают венчиком до однородности. Рыбу нарезают порционными кусками, заливают маринадом, оставляют на 15–20 минут при комнатной температуре. Жарить такую рыбу лучше на гриле или сковороде с толстым дном — мед быстро карамелизуется.

Калорийность на 100 г — 110 ккал.

Совет: не используйте этот маринад для рыбы с нежной текстурой (треска, камбала) — он слишком агрессивен. Вместо дижонской горчицы можно взять обычную столовую, но вкус будет резче.

Азиатский маринад с имбирем, лаймом и кунжутным маслом

Этот вариант подойдет для любой рыбы, особенно хорош для белой на гриле или в воке. Имбирь и кунжутное масло дают восточные ноты, а лайм освежает. Ингредиенты: сок двух лаймов, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка кунжутного масла, 1 см свежего корня имбиря, 1 зубчик чеснока, 0,5 острого перца чили (по желанию).

Имбирь и чеснок натирают на мелкой терке. Острый перец очищают от семян и мелко рубят. В миске смешивают сок лайма, соевый соус, кунжутное масло, имбирную и чесночную пасту, а также перец. Все взбивают вилкой. Рыбу заливают маринадом, оставляют на 15 минут. После маринования обсушивают. Кунжутное масло придает блюду яркий ореховый аромат.

Калорийность на 100 г — 95 ккал.

Совет: кунжутное масло нельзя перегревать — добавляйте его только в холодный маринад или в конце жарки. Если нет лайма — возьмите лимон, но вкус станет менее тропическим.

Общие рекомендации по маринованию рыбы

Никогда не маринуйте рыбу дольше 30 минут — кислота разрушает нежные волокна. Филе должно быть комнатной температуры перед заливкой маринада. Используйте стеклянную, керамическую или эмалированную посуду, избегайте алюминия. После маринования обязательно обсушивайте рыбу, иначе она будет не жариться, а париться. Для запекания можно оставить немного маринада на поверхности. Экспериментируйте с зеленью: укроп, петрушка, тархун отлично сочетаются с рыбой.

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