3 идеальных рецепта запеченной красной рыбы: просто и сочно

Семья и жизнь

3 идеальных рецепта запеченной красной рыбы: просто и сочно

3 идеальных рецепта запеченной красной рыбы: просто и сочно

Красная рыба в духовке — это всегда вкусно, эффектно и хочется добавки! Но многих от приготовления деликатеса останавливает страх пересушить нежное филе. На самом деле все проще, чем кажется, если знать пару надежных приемов. Мы собрали спасительные лайфхаки в трех разных рецептах запеченной красной рыбы (с овощами, под сырной шапкой и в нежных сливках), чтобы каждый нашел свой фаворит!

Красная рыба с овощной подушкой

Этот вариант — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется сытно поужинать, но тратить час на готовку нет ни сил, ни времени. Овощи отдают рыбе сок, не давая ей пересохнуть, а сырная корочка добавляет интересную текстуру.

Ингредиенты:

филе красной рыбы — 500 г;

морковь — 2 штуки (примерно 200 г);

лук репчатый — 1 штука (около 100 г);

твердый сыр — 150 г;

сметана или майонез — 3 столовые ложки;

соль, черный перец, рыбная приправа — по вкусу;

масло растительное — для смазывания формы.

Пошаговая техника приготовления:

Морковь превратите в крупную стружку с помощью терки, лук нарежьте полукольцами, после чего обжарьте их вместе на сковороде с маслом до размягчения — примерно 5–7 минут. Рыбное филе нарежьте кусками одинакового размера, посыпьте солью и перцем. В форму, смазанную маслом, уложите рыбу, а поверх нее распределите всю обжаренную овощную смесь. Смажьте верх сметаной или майонезом, а затем щедро присыпьте сыром, натертым на крупной терке. Отправьте форму в разогретую до 180–200 градусов духовку на 20–25 минут. Если сыр начнет подгорать раньше, просто прикройте верх листом фольги.

Время запекания: 20–25 минут при 180–200 градусах.

Калорийность (на 100 г): 155–170 ккал (зависит от жирности рыбы и процента жирности сметаны или майонеза).

Полезные свойства: блюдо снабжает организм омега-3 кислотами, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, а также витаминами A и D за счет рыбы и овощей.

Красная рыба с овощной подушкой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Красная рыба в фольге с сырным соусом

Фольга — лучший друг сочного запекания, она создает эффект пароварки внутри конверта, и рыба готовится буквально в собственном соку. Добавляем сметану, чеснок и сыр — и получается блюдо ресторанного уровня без лишних усилий. Больше не придется гадать, сколько запекать красную рыбу в духовке в этом случае: ровно 20 минут, и все готово.

Ингредиенты:

стейки или филе красной рыбы — 500 г;

сметана (можно заменить натуральным йогуртом) — 50 г;

твердый сыр — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

лимон — половинка;

соль, перец, сушеные травы — по вкусу.

Пошаговая техника приготовления:

Рыбу со всех сторон присыпьте солью и перцем, затем сбрызните свежевыжатым соком лимона. Смешайте сметану с измельченным чесноком (через пресс) и добавьте сушеную зелень. На лист фольги выложите рыбу, равномерно распределите по ней сметанный соус. Сверху посыпьте сыром, натертым на мелкой или средней терке, после чего заверните фольгу плотным конвертом, оставив внутри немного пространства для циркуляции пара. Поставьте конверты в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15 минут, затем аккуратно раскройте фольгу и запекайте еще 5 минут до золотистой корочки.

Время запекания: 15 минут в закрытой фольге + 5 минут открытой (итого 20 минут) при 200 градусах.

Калорийность (на 100 г): 200–220 ккал (в основном за счет сыра).

Полезные свойства: красная рыба дает организму витамин D и селен, чеснок обладает природными бактерицидными свойствами, а сыр — дополнительный источник кальция.

Красная рыба в фольге с сырным соусом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Красная рыба, томленная в сливках

Самый нежный из всех вариантов — рыба, которая медленно томится в сливочной заливке. Соус проникает в волокна, делает их буквально маслянистыми и тающими во рту. При этом никаких сложных движений: все складывается в форму и отправляется в духовку.

Ингредиенты:

стейки красной рыбы — 700 г;

лук репчатый — 2 штуки (примерно 150 г);

сливки жирностью 20–33 % — 200 мл;

соль, перец, прованские травы — по вкусу;

растительное масло — 1 столовая ложка.

Пошаговая техника приготовления:

Стейки нарежьте толщиной около 3 см, посолите и обильно посыпьте специями с обеих сторон. Форму для запекания смажьте маслом, выложите рыбу в один слой. Поверх рыбы распределите лук, нарезанный максимально тонкими полукольцами. Залейте сливки так, чтобы они доходили примерно до середины толщины стейков, не покрывая их полностью. Запекайте при 200 градусах в течение 20–30 минут — точное время зависит от размера кусков, ориентируйтесь по готовности.

Время запекания: 20–30 минут при 200 градусах.

Калорийность (на 100 г): 280–320 ккал (меняется в зависимости от жирности сливок).

Полезные свойства: сливки помогают лучше усваиваться жирорастворимым витаминам A, D и E, а омега-3 кислоты из рыбы в присутствии молочного жира раскрываются максимально полно.

Красная рыба, томленная в сливках Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Общие правила выбора и подготовки перед запеканием

Какие виды рыбы подходят: семга, форель, лосось, кижуч, горбуша — все они отлично переносят запекание в духовке.

Нарезка: для стейков тушку режут поперек на куски толщиной 2–3 см, для филе можно оставить целым пластом или разрезать на порции.

Маринование: если позволяет время, подержите рыбу в смеси лимонного сока и приправ 15–20 минут — это сделает мякоть еще более сочной.

Оптимальный температурный режим: для всех видов красной рыбы рекомендуемый диапазон — 180–200 °C.

Как понять, что рыба готова: мякоть легко разделяется вилкой на отдельные волокна, но сохраняет влажность внутри. Для стейков среднее время — 20–30 минут, для филе — достаточно 15–20 минут.

Ранее мы поделились тремя лучшими рецептами грибных пирогов: от заливного до слоеного.