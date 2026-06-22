Как запечь рыбу в фольге: три рецепта для красной, белой и речной

Как запечь рыбу в фольге: три рецепта для красной, белой и речной

Как запечь рыбу в фольге: три рецепта для красной, белой и речной

Рыба, запеченная в фольге, — это тот случай, когда минимум усилий дает максимум вкуса. Фольга выступает герметичной капсулой, внутри которой рыба готовится в собственном соку, не пересыхая и не теряя своих ценных качеств. Она становится мягкой, ароматной, а сам процесс не требует ни сложных маринадов, ни постоянного контроля.

Лосось в цитрусово-укропном конверте

Красная рыба, особенно лосось, имеет достаточно жира, чтобы оставаться сочной даже при минимальной обработке. Лимон и укроп лишь подчеркивают ее природную маслянистость. Ингредиенты на 4 порции: 4 стейка лосося (по 180–200 г), 1 лимон, 40 г укропа, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки растительного масла, крупная морская соль и свежемолотый белый перец по вкусу.

Лосось ополаскивают, тщательно просушивают. Каждый стейк натирают солью и перцем с обеих сторон. Лимон нарезают тонкими кружками, укроп измельчают, чеснок шинкуют пластинами. На двойной слой фольги укладывают пару лимонных долек, затем стейк, сверху — еще лимон, посыпают укропом и чесноком, поливают маслом. Фольгу заворачивают плотным конвертом, но с небольшим воздушным зазором. Отправляют в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут. Готовую рыбу аккуратно разворачивают на тарелке, чтобы сохранить образовавшийся сок.

Калорийность на 100 г — 190 ккал.

Совет: если стейки тонкие, время запекания сокращают до 15 минут. Не открывайте конверт в процессе — пар остается внутри и обеспечивает нежность.

Треска с томатами и оливками в фольге

Белая рыба вроде трески или судака содержит мало жира, поэтому нуждается в дополнительном источнике влаги. Помидоры и оливки отлично справляются с этой задачей, наполняя мясо кисло-сладкими нотами. Ингредиенты: 400 г филе трески, 200 г помидоров, 50 г маслин, 2 зубчика чеснока, 2 веточки тимьяна, 2 столовые ложки растительного масла, соль и черный перец по вкусу.

Филе промывают, обсушивают. Помидоры разрезают пополам, оливки — колечками. Чеснок нарезают слайсами. На лист фольги укладывают треску, приправляют солью и перцем. Сверху распределяют помидоры, оливки, чеснок и листья тимьяна, сбрызгивают маслом. Края фольги плотно соединяют, формируя герметичный пакет. Запекают в духовке при 200 градусах 20 минут. Подают с отварным рисом или картофелем.

Калорийность на 100 г — 110 ккал.

Совет: тимьян можно заменить розмарином, но кладите его умеренно, чтобы не перебить рыбный вкус.

Рыба, запеченная в фольге: три рецепта для сочного ужина без хлопот Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Форель с грибами и сливочным маслом

Речная рыба часто более постная, чем морская, и требует жирного сопровождения. Сливочное масло и шампиньоны создают нежную сочную прослойку, которая пропитывает мясо изнутри. Ингредиенты: 2 небольшие форели (по 300–350 г), 200 г шампиньонов, 50 г сливочного масла, 1 луковица, соль, перец по вкусу, 40 г петрушки.

Форель потрошат, удаляют жабры, хорошо промывают. На кожице делают неглубокие диагональные надрезы. Шампиньоны нарезают пластинами, лук — полукольцами, петрушку рубят. На фольгу выкладывают часть лука и грибов, сверху кладут рыбу, внутрь брюшка помещают кусочек масла и зелень. Оставшиеся грибы и лук распределяют поверх рыбы, солят и перчат. Фольгу заворачивают плотно, но не слишком туго, чтобы осталось место для пара. Запекают при 200 градусах около 30 минут. Готовую рыбу перекладывают на блюдо, полив образовавшимся соком.

Калорийность на 100 г — 150 ккал.

Совет: для крупной форели время запекания увеличивают до 35 минут. Чтобы кожица осталась целой, перед заворачиванием слегка смажьте ее маслом.

Общие принципы запекания в фольге

Фольгу лучше брать плотную, алюминиевую и использовать в два слоя для надежности. Рыбу всегда выкладывают на матовую сторону — она лучше проводит тепло. Важно оставить немного свободного пространства внутри конверта, чтобы пар мог циркулировать, но не слишком много, чтобы сок не испарялся. Масло или соус добавляют обязательно, даже для жирной рыбы, — это усиливает вкус. Проверяют готовность, аккуратно развернув край: филе должно легко отделяться вилкой и быть однородно-белым или нежно-розовым.

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