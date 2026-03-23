23 марта 2026 в 09:35

Раскладываю кусочки фольги по квартире и забываю про бытовые проблемы — работает безотказно

Фото: D-NEWS.ru
Обычная кухонная фольга способна заметно улучшить покрытие Wi-Fi и мобильной связи без всяких затрат. Алюминий отражает радиоволны, поэтому правильно размещенные кусочки фольги действуют как пассивные отражатели: они перенаправляют сигнал в зоны, где раньше был плохой прием.

Достаточно сформировать из фольги небольшие пластины и расположить их за роутером со стороны, противоположной нужному направлению, а также в местах, где сигнал традиционно слабеет — например, у окна или в дальней комнате. В результате радиоволны перестают бесполезно рассеиваться, а концентрируются в полезных зонах.

Это не требует специальных навыков, занимает не более пяти минут и помогает устранить небольшие провалы покрытия, улучшить стабильность видеозвонков и ускорить работу устройств в удаленных углах квартиры.

Проверено редакцией
советы
связь
интернет
фольга
Мария Левицкая
М. Левицкая
