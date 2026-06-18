Три авторских рецепта малосольных огурцов для тех, кто ищет новые вкусы

Три авторских рецепта малосольных огурцов для тех, кто ищет новые вкусы

Три авторских рецепта малосольных огурцов для тех, кто ищет новые вкусы

Большинство рецептов малосольных огурцов строятся на одной и той же схеме: вода, соль, сахар, укроп и чеснок. Мы предлагаем три варианта, где используются совершенно иные акценты. Все три рецепта готовятся быстро и гарантируют хрустящую текстуру.

Огурцы в маринаде с обжаренными пряностями и апельсиновым соком

Ключевой прием в этом рецепте — предварительное обжаривание сухих специй на сковороде. Это раскрывает их аромат и делает маринад более насыщенным. Апельсиновый сок добавляет свежесть, а обжаренный тмин и кориандр придают огурцам восточную ноту.

Ингредиенты: 1 кг корнишонов, 200 мл свежевыжатого апельсинового сока, 200 мл воды, 2 столовые ложки соли, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка семян тмина, 1 чайная ложка кориандра, 2 звездочки бадьяна, 3 зубчика чеснока.

В сухой сковороде на среднем огне обжаривают тмин и кориандр до появления характерного запаха (около минуты). Пересыпают в ступку и слегка дробят, не превращая в пыль. Огурцы замачивают в холодной воде на час, затем обрезают кончики и разрезают вдоль на четыре части. Воду смешивают с апельсиновым соком, добавляют соль, сахар, обжаренные специи, бадьян и чеснок (нарезанный пластинами). Доводят до кипения, варят 2 минуты, остужают до 60 градусов. В банку укладывают огурцы, заливают теплым маринадом, накрывают крышкой. Оставляют при комнатной температуре на 4 часа, затем убирают в холодильник. Огурцы приобретают цитрусовый аромат и сложные пряные ноты от обжаренных специй.

Калорийность на 100 г — 20 ккал.

Совет: не пережаривайте специи, иначе они станут горькими. Для более насыщенного вкуса можно добавить цедру апельсина вместе с соком.

Огурцы с вялеными томатами и розмарином

Вяленые томаты придают огурцам яркий солено-сладкий акцент, а розмарин добавляет хвойную свежесть. Этот маринад напоминает средиземноморские закуски. Ингредиенты: 1 кг огурцов, 100 г вяленых томатов (в масле), 200 мл воды, 100 мл масла от вяленых томатов, 2 столовые ложки соли, 1 столовая ложка сахара, 2 столовые ложки яблочного уксуса, 3 веточки розмарина, 3 зубчика чеснока.

Огурцы с вялеными томатами и розмарином Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Огурцы замачивают в холодной воде на час, затем нарезают толстыми кружками (около 1,5 см). Вяленые томаты нарезают полосками. Воду смешивают с маслом от томатов, добавляют соль, сахар, уксус, розмарин и чеснок (нарезанный тонкими пластинами). Доводят до кипения, варят 3 минуты, остужают до 60 градусов. В банку слоями укладывают огурцы и нарезанные томаты. Заливают теплым маринадом, накрывают крышкой. Оставляют при комнатной температуре на 5 часов, затем убирают в холодильник. Огурцы приобретают насыщенный томатно-травяной вкус с маслянистой текстурой.

Калорийность на 100 г — 30 ккал.

Совет: масло от вяленых томатов можно заменить оливковым, но вкус станет менее интенсивным. Розмарин берите свежий, сушеный может дать горечь.

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Огурцы с мисо-пастой и грейпфрутовым соком

Мисо-паста придает огурцам глубину, а грейпфрутовый сок добавляет освежающую горечь. Ингредиенты: 1 кг мелких огурцов, 3 столовые ложки светлой мисо-пасты, 150 мл свежевыжатого грейпфрутового сока, 200 мл воды, 2 столовые ложки рисового уксуса, 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка соли, 2 зубчика чеснока.

Огурцы замачивают в холодной воде на час, затем обрезают кончики и накалывают вилкой в нескольких местах. В воде растворяют мисо-пасту, добавляют грейпфрутовый сок, рисовый уксус, сахар, соль и чеснок (пропущенный через пресс). Доводят до кипения, постоянно помешивая, чтобы паста полностью растворилась. Варят 2 минуты, остужают до 60 градусов. В банку укладывают огурцы, заливают теплым маринадом, накрывают крышкой. Оставляют при комнатной температуре на 4 часа, затем убирают в холодильник. Огурцы имеют насыщенный солоноватый вкус с цитрусовой свежестью.

Калорийность на 100 г — 28 ккал.

Совет: используйте светлую мисо-пасту, она мягче по вкусу. Грейпфрутовый сок должен быть свежим, без сахара.

Огурцы с мисо-пастой и грейпфрутовым соком Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Шефские правила для нестандартных огурцов

Для всех трех рецептов выбирайте огурцы одинакового размера, с пупырышками. Замачивание в холодной воде — обязательный этап, он возвращает упругость. Соль берите только каменную, без добавок. Маринад заливайте при 60–65 градусах, чтобы сохранить хруст. Время выдержки регулируйте в зависимости от толщины огурцов.

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