Три авторских рецепта малосольных огурцов для тех, кто ищет новые вкусы

Большинство рецептов малосольных огурцов строятся на одной и той же схеме: вода, соль, сахар, укроп и чеснок. Мы предлагаем три варианта, где используются совершенно иные акценты. Все три рецепта готовятся быстро и гарантируют хрустящую текстуру.
Огурцы в маринаде с обжаренными пряностями и апельсиновым соком
Ключевой прием в этом рецепте — предварительное обжаривание сухих специй на сковороде. Это раскрывает их аромат и делает маринад более насыщенным. Апельсиновый сок добавляет свежесть, а обжаренный тмин и кориандр придают огурцам восточную ноту.
Ингредиенты: 1 кг корнишонов, 200 мл свежевыжатого апельсинового сока, 200 мл воды, 2 столовые ложки соли, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка семян тмина, 1 чайная ложка кориандра, 2 звездочки бадьяна, 3 зубчика чеснока.
В сухой сковороде на среднем огне обжаривают тмин и кориандр до появления характерного запаха (около минуты). Пересыпают в ступку и слегка дробят, не превращая в пыль. Огурцы замачивают в холодной воде на час, затем обрезают кончики и разрезают вдоль на четыре части. Воду смешивают с апельсиновым соком, добавляют соль, сахар, обжаренные специи, бадьян и чеснок (нарезанный пластинами). Доводят до кипения, варят 2 минуты, остужают до 60 градусов. В банку укладывают огурцы, заливают теплым маринадом, накрывают крышкой. Оставляют при комнатной температуре на 4 часа, затем убирают в холодильник. Огурцы приобретают цитрусовый аромат и сложные пряные ноты от обжаренных специй.
Калорийность на 100 г — 20 ккал.
Совет: не пережаривайте специи, иначе они станут горькими. Для более насыщенного вкуса можно добавить цедру апельсина вместе с соком.
Огурцы с вялеными томатами и розмарином
Вяленые томаты придают огурцам яркий солено-сладкий акцент, а розмарин добавляет хвойную свежесть. Этот маринад напоминает средиземноморские закуски. Ингредиенты: 1 кг огурцов, 100 г вяленых томатов (в масле), 200 мл воды, 100 мл масла от вяленых томатов, 2 столовые ложки соли, 1 столовая ложка сахара, 2 столовые ложки яблочного уксуса, 3 веточки розмарина, 3 зубчика чеснока.
Огурцы замачивают в холодной воде на час, затем нарезают толстыми кружками (около 1,5 см). Вяленые томаты нарезают полосками. Воду смешивают с маслом от томатов, добавляют соль, сахар, уксус, розмарин и чеснок (нарезанный тонкими пластинами). Доводят до кипения, варят 3 минуты, остужают до 60 градусов. В банку слоями укладывают огурцы и нарезанные томаты. Заливают теплым маринадом, накрывают крышкой. Оставляют при комнатной температуре на 5 часов, затем убирают в холодильник. Огурцы приобретают насыщенный томатно-травяной вкус с маслянистой текстурой.
Калорийность на 100 г — 30 ккал.
Совет: масло от вяленых томатов можно заменить оливковым, но вкус станет менее интенсивным. Розмарин берите свежий, сушеный может дать горечь.
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Огурцы с мисо-пастой и грейпфрутовым соком
Мисо-паста придает огурцам глубину, а грейпфрутовый сок добавляет освежающую горечь. Ингредиенты: 1 кг мелких огурцов, 3 столовые ложки светлой мисо-пасты, 150 мл свежевыжатого грейпфрутового сока, 200 мл воды, 2 столовые ложки рисового уксуса, 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка соли, 2 зубчика чеснока.
Огурцы замачивают в холодной воде на час, затем обрезают кончики и накалывают вилкой в нескольких местах. В воде растворяют мисо-пасту, добавляют грейпфрутовый сок, рисовый уксус, сахар, соль и чеснок (пропущенный через пресс). Доводят до кипения, постоянно помешивая, чтобы паста полностью растворилась. Варят 2 минуты, остужают до 60 градусов. В банку укладывают огурцы, заливают теплым маринадом, накрывают крышкой. Оставляют при комнатной температуре на 4 часа, затем убирают в холодильник. Огурцы имеют насыщенный солоноватый вкус с цитрусовой свежестью.
Калорийность на 100 г — 28 ккал.
Совет: используйте светлую мисо-пасту, она мягче по вкусу. Грейпфрутовый сок должен быть свежим, без сахара.
Огурцы с мисо-пастой и грейпфрутовым соком
Шефские правила для нестандартных огурцов
Для всех трех рецептов выбирайте огурцы одинакового размера, с пупырышками. Замачивание в холодной воде — обязательный этап, он возвращает упругость. Соль берите только каменную, без добавок. Маринад заливайте при 60–65 градусах, чтобы сохранить хруст. Время выдержки регулируйте в зависимости от толщины огурцов.
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