Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 14:30

Три авторских рецепта малосольных огурцов для тех, кто ищет новые вкусы

Три авторских рецепта малосольных огурцов для тех, кто ищет новые вкусы Три авторских рецепта малосольных огурцов для тех, кто ищет новые вкусы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Большинство рецептов малосольных огурцов строятся на одной и той же схеме: вода, соль, сахар, укроп и чеснок. Мы предлагаем три варианта, где используются совершенно иные акценты. Все три рецепта готовятся быстро и гарантируют хрустящую текстуру.

Огурцы в маринаде с обжаренными пряностями и апельсиновым соком

Ключевой прием в этом рецепте — предварительное обжаривание сухих специй на сковороде. Это раскрывает их аромат и делает маринад более насыщенным. Апельсиновый сок добавляет свежесть, а обжаренный тмин и кориандр придают огурцам восточную ноту.

Ингредиенты: 1 кг корнишонов, 200 мл свежевыжатого апельсинового сока, 200 мл воды, 2 столовые ложки соли, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка семян тмина, 1 чайная ложка кориандра, 2 звездочки бадьяна, 3 зубчика чеснока.

В сухой сковороде на среднем огне обжаривают тмин и кориандр до появления характерного запаха (около минуты). Пересыпают в ступку и слегка дробят, не превращая в пыль. Огурцы замачивают в холодной воде на час, затем обрезают кончики и разрезают вдоль на четыре части. Воду смешивают с апельсиновым соком, добавляют соль, сахар, обжаренные специи, бадьян и чеснок (нарезанный пластинами). Доводят до кипения, варят 2 минуты, остужают до 60 градусов. В банку укладывают огурцы, заливают теплым маринадом, накрывают крышкой. Оставляют при комнатной температуре на 4 часа, затем убирают в холодильник. Огурцы приобретают цитрусовый аромат и сложные пряные ноты от обжаренных специй.

  • Калорийность на 100 г — 20 ккал.

  • Совет: не пережаривайте специи, иначе они станут горькими. Для более насыщенного вкуса можно добавить цедру апельсина вместе с соком.

Огурцы с вялеными томатами и розмарином

Вяленые томаты придают огурцам яркий солено-сладкий акцент, а розмарин добавляет хвойную свежесть. Этот маринад напоминает средиземноморские закуски. Ингредиенты: 1 кг огурцов, 100 г вяленых томатов (в масле), 200 мл воды, 100 мл масла от вяленых томатов, 2 столовые ложки соли, 1 столовая ложка сахара, 2 столовые ложки яблочного уксуса, 3 веточки розмарина, 3 зубчика чеснока.

Огурцы с вялеными томатами и розмарином Огурцы с вялеными томатами и розмарином Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Огурцы замачивают в холодной воде на час, затем нарезают толстыми кружками (около 1,5 см). Вяленые томаты нарезают полосками. Воду смешивают с маслом от томатов, добавляют соль, сахар, уксус, розмарин и чеснок (нарезанный тонкими пластинами). Доводят до кипения, варят 3 минуты, остужают до 60 градусов. В банку слоями укладывают огурцы и нарезанные томаты. Заливают теплым маринадом, накрывают крышкой. Оставляют при комнатной температуре на 5 часов, затем убирают в холодильник. Огурцы приобретают насыщенный томатно-травяной вкус с маслянистой текстурой.

  • Калорийность на 100 г — 30 ккал.

  • Совет: масло от вяленых томатов можно заменить оливковым, но вкус станет менее интенсивным. Розмарин берите свежий, сушеный может дать горечь.

Малосольные огурцы: три рецепта с неожиданными акцентами от шеф-повара Малосольные огурцы: три рецепта с неожиданными акцентами от шеф-повара Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Огурцы с мисо-пастой и грейпфрутовым соком

Мисо-паста придает огурцам глубину, а грейпфрутовый сок добавляет освежающую горечь. Ингредиенты: 1 кг мелких огурцов, 3 столовые ложки светлой мисо-пасты, 150 мл свежевыжатого грейпфрутового сока, 200 мл воды, 2 столовые ложки рисового уксуса, 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка соли, 2 зубчика чеснока.

Огурцы замачивают в холодной воде на час, затем обрезают кончики и накалывают вилкой в нескольких местах. В воде растворяют мисо-пасту, добавляют грейпфрутовый сок, рисовый уксус, сахар, соль и чеснок (пропущенный через пресс). Доводят до кипения, постоянно помешивая, чтобы паста полностью растворилась. Варят 2 минуты, остужают до 60 градусов. В банку укладывают огурцы, заливают теплым маринадом, накрывают крышкой. Оставляют при комнатной температуре на 4 часа, затем убирают в холодильник. Огурцы имеют насыщенный солоноватый вкус с цитрусовой свежестью.

  • Калорийность на 100 г — 28 ккал.

  • Совет: используйте светлую мисо-пасту, она мягче по вкусу. Грейпфрутовый сок должен быть свежим, без сахара.

Огурцы с мисо-пастой и грейпфрутовым соком Огурцы с мисо-пастой и грейпфрутовым соком Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Шефские правила для нестандартных огурцов

Для всех трех рецептов выбирайте огурцы одинакового размера, с пупырышками. Замачивание в холодной воде — обязательный этап, он возвращает упругость. Соль берите только каменную, без добавок. Маринад заливайте при 60–65 градусах, чтобы сохранить хруст. Время выдержки регулируйте в зависимости от толщины огурцов.

Ранее мы поделились тремя рецептами блинов со всего света.

Читайте также
Беру огурцы и сухую горчицу — делаю огурчики по-советски: без уксуса и стерилизации
Общество
Беру огурцы и сухую горчицу — делаю огурчики по-советски: без уксуса и стерилизации
Как приготовить шашлык из грибов, чтобы он не уступал мясному: три рецепта
Семья и жизнь
Как приготовить шашлык из грибов, чтобы он не уступал мясному: три рецепта
Гриссини вместо скучных чипсов и багета — хрустящие палочки для фанатов итальянских трав
Общество
Гриссини вместо скучных чипсов и багета — хрустящие палочки для фанатов итальянских трав
Делаю из кабачков «шальные ананасы» — зимой открываю и улетаю в Азию: готовлю 5 минут, на вкус — бомба
Общество
Делаю из кабачков «шальные ананасы» — зимой открываю и улетаю в Азию: готовлю 5 минут, на вкус — бомба
4 простых и вкусных десерта с лимоном: крем, печенье, чизкейк и сорбет
Семья и жизнь
4 простых и вкусных десерта с лимоном: крем, печенье, чизкейк и сорбет
огурцы
маринад
специи
закуски
простые рецепты
быстрые рецепты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал, чем Россия делится со странами АСЕАН
Захарова объяснила уведомительный порядок въезда для дипломатов ЕС
В Госдуме ответили на слова Зеленского об ударах по Москве
Погода в Москве в пятницу, 19 июня: потепление до +20 и грозовые тучи
Сати Казанова рассказала об отношениях с экс-участницами «Фабрики»
Путин рассказал, как мир на Ближнем Востоке повлияет на рынки энергетики
«Кощунственная акция»: Ереван получил ноту протеста из-за мемориала в Гюмри
Иранский журналист предрек возможные провокации на ЧМ-2026 со стороны США
Путин назвал число россиян, посетивших курорты стран Юго-Восточной Азии
Стало известно, что Россия планирует экспортировать в страны АСЕАН
Шурыгина попалась на порно и хотела бежать из России? Новые детали скандала
Стало известно, сколько грозит сценаристу «Счастливы вместе» за убийство
«Хорошие возможности»: Путин призвал ломать торговые барьеры в АСЕАН
Демограф оценил прогноз сокращения мирового населения вдвое к 2064 году
Политолог ответил, в каком году может начаться битва за арктический регион
Муромца осудили на 17 лет за поджог авто по заданию ВСУ
«Началась паника»: самолет с россиянами не долетел из Касабланки до Москвы
Лукашенко заявил, что «война идет за забором Белоруссии»
В Подмосковье прошел черный дождь
«Строгая была»: Астахов о матери Хворостовского
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.