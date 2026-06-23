Грибные пироги: 3 простых рецепта от заливного до слоеного

Домашняя выпечка, только что из духовки, — это всегда праздник для всей семьи. А если речь заходит о сытных пирогах с грибами, то от такого угощения точно никто не откажется. Это блюдо прекрасно подходит для плотного обеда, легкого ужина или даже в качестве главного угощения на праздничном столе. Мы отобрали для вас три надежных рецепта грибных пирогов: сочный с куриным мясом, нежный заливной с картофелем и хрустящий слоеный. Все варианты не требуют особых кулинарных навыков, а продукты для них найдутся в любом магазине. Выбирайте тот, что вам ближе, и смело приступайте к готовке!

Пирог с курицей и грибами

Этот рецепт неизменно пользуется популярностью благодаря своей питательности и простоте. Гармоничное сочетание мягкого куриного филе, душистых шампиньонов и легкого теста делает пирог с курицей и грибами фаворитом среди сытной выпечки.

Для основы:

мука пшеничная цельнозерновая — 80 г;

мука пшеничная — 20 г;

куриные яйца — 2 шт.;

йогурт натуральный (без добавок) — 120 г;

рыхлитель для теста — 1/3 ч. ложки;

соль — по вкусу.

Для начинки:

шампиньоны свежие — 400 г;

филе куриной грудки — 300 г;

сыр твердых сортов — 100 г;

луковица репчатая — 1 шт.;

йогурт натуральный — 2 ст. ложки;

свежая зелень, соль и пряности — по желанию.

Способ приготовления:

Соедините компоненты для теста в одной миске, тщательно перемешайте до получения однородной массы. Вылейте полученное тесто в форму, дно которой застелено пергаментным листом. Отправьте основу в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Пока она печется, займитесь начинкой: мелко порубите луковицу и грибы, а куриное филе превратите в фарш с помощью блендера. На сухой раскаленной сковороде обжарьте лук до мягкости, затем добавьте куриный фарш и грибы. Приправьте солью и перцем, тушите примерно четверть часа. В самом конце вмешайте йогурт и измельченную зелень. Распределите готовую начинку по пропеченной основе, присыпьте тертым сыром и запекайте до образования румяной корочки.

Калорийность: 104 ккал на 100 г.

Польза: высокое содержание полноценного белка (из курицы и грибов) поддерживает мышечную ткань, а натуральный йогурт в составе способствует здоровому пищеварению.

Пирог с курицей и грибами: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Заливной пирог с картошкой и грибами

Невероятно нежный и сочный заливной пирог с грибами и картошкой готовится на основе жидкого теста. Благодаря овощам и грибам он получается удивительно сытным и ароматным.

Ингредиенты:

грибы шампиньоны — 300 г;

картофель крупный — 2–3 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

сметана (любой жирности) — 200 г;

мука пшеничная — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. ложка;

соль и перец — по вкусу;

масло растительное для обжаривания.

Способ приготовления:

Нарежьте очищенный картофель как можно более тонкими кружочками. Отдельно обжарьте на растительном масле мелко нарезанные грибы и лук до появления золотистого оттенка. В отдельной емкости взбейте яйца со сметаной, всыпьте муку, разрыхлитель, соль и перец. В форму, смазанную маслом, влейте половину теста. Сверху уложите слоями картофельные кружочки, а на них — обжаренные грибы с луком. Залейте оставшейся тестовой массой и выпекайте в духовке при 180 градусов в течение 35–40 минут до появления аппетитной золотистой корочки.

Калорийность: 178 ккал на 100 г.

Польза: входящие в состав грибы и картофель богаты калием, который необходим для нормальной работы сердечной мышцы и поддержания сосудистого тонуса.

Слоеный пирог с грибами

Хрустящие слои теста и сочная грибная начинка — слоеный пирог с грибами одинаково вкусен как в горячем виде, так и полностью остывшим. Его можно смело подавать к чашечке кофе или делать полноценным ужином.

Ингредиенты:

тесто слоеное (готовое, бездрожжевое или дрожжевое) — 400 г;

свежие шампиньоны — 500 г;

луковица — 1 шт.;

сыр твердый — 70 г;

желток одного яйца — 1 шт.;

соль, перец, растительное масло — по необходимости.

Способ приготовления:

Предварительно разморозьте слоеное тесто при комнатной температуре. Грибы и лук мелко порубите, затем обжарьте на сковороде с растительным маслом до полной готовности и испарения выделившейся жидкости. Дайте начинке полностью остыть. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт, на одну его половину выложите остывшую грибную массу и посыпьте тертым сыром. Накройте второй половиной теста, тщательно защипните края. Смажьте поверхность пирога яичным желтком и поместите в духовку, разогретую до 200 градусов, на полчаса.

Калорийность: 199 ккал на 100 г.

Польза: грибы являются хорошим источником пищевых волокон (клетчатки), которые мягко стимулируют перистальтику кишечника и способствуют здоровому пищеварению.

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