Грибные пироги: 3 простых рецепта от заливного до слоеного

Домашняя выпечка, только что из духовки, — это всегда праздник для всей семьи. А если речь заходит о сытных пирогах с грибами, то от такого угощения точно никто не откажется. Это блюдо прекрасно подходит для плотного обеда, легкого ужина или даже в качестве главного угощения на праздничном столе. Мы отобрали для вас три надежных рецепта грибных пирогов: сочный с куриным мясом, нежный заливной с картофелем и хрустящий слоеный. Все варианты не требуют особых кулинарных навыков, а продукты для них найдутся в любом магазине. Выбирайте тот, что вам ближе, и смело приступайте к готовке!
Пирог с курицей и грибами
Этот рецепт неизменно пользуется популярностью благодаря своей питательности и простоте. Гармоничное сочетание мягкого куриного филе, душистых шампиньонов и легкого теста делает пирог с курицей и грибами фаворитом среди сытной выпечки.
Для основы:
мука пшеничная цельнозерновая — 80 г;
мука пшеничная — 20 г;
куриные яйца — 2 шт.;
йогурт натуральный (без добавок) — 120 г;
рыхлитель для теста — 1/3 ч. ложки;
соль — по вкусу.
Для начинки:
шампиньоны свежие — 400 г;
филе куриной грудки — 300 г;
сыр твердых сортов — 100 г;
луковица репчатая — 1 шт.;
йогурт натуральный — 2 ст. ложки;
свежая зелень, соль и пряности — по желанию.
Способ приготовления:
Соедините компоненты для теста в одной миске, тщательно перемешайте до получения однородной массы. Вылейте полученное тесто в форму, дно которой застелено пергаментным листом. Отправьте основу в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Пока она печется, займитесь начинкой: мелко порубите луковицу и грибы, а куриное филе превратите в фарш с помощью блендера. На сухой раскаленной сковороде обжарьте лук до мягкости, затем добавьте куриный фарш и грибы. Приправьте солью и перцем, тушите примерно четверть часа. В самом конце вмешайте йогурт и измельченную зелень. Распределите готовую начинку по пропеченной основе, присыпьте тертым сыром и запекайте до образования румяной корочки.
Калорийность: 104 ккал на 100 г.
Польза: высокое содержание полноценного белка (из курицы и грибов) поддерживает мышечную ткань, а натуральный йогурт в составе способствует здоровому пищеварению.
Заливной пирог с картошкой и грибами
Невероятно нежный и сочный заливной пирог с грибами и картошкой готовится на основе жидкого теста. Благодаря овощам и грибам он получается удивительно сытным и ароматным.
Ингредиенты:
грибы шампиньоны — 300 г;
картофель крупный — 2–3 шт.;
репчатый лук — 1 шт.;
яйца куриные — 2 шт.;
сметана (любой жирности) — 200 г;
мука пшеничная — 100 г;
разрыхлитель — 1 ч. ложка;
соль и перец — по вкусу;
масло растительное для обжаривания.
Способ приготовления:
Нарежьте очищенный картофель как можно более тонкими кружочками. Отдельно обжарьте на растительном масле мелко нарезанные грибы и лук до появления золотистого оттенка. В отдельной емкости взбейте яйца со сметаной, всыпьте муку, разрыхлитель, соль и перец. В форму, смазанную маслом, влейте половину теста. Сверху уложите слоями картофельные кружочки, а на них — обжаренные грибы с луком. Залейте оставшейся тестовой массой и выпекайте в духовке при 180 градусов в течение 35–40 минут до появления аппетитной золотистой корочки.
Калорийность: 178 ккал на 100 г.
Польза: входящие в состав грибы и картофель богаты калием, который необходим для нормальной работы сердечной мышцы и поддержания сосудистого тонуса.
Слоеный пирог с грибами
Хрустящие слои теста и сочная грибная начинка — слоеный пирог с грибами одинаково вкусен как в горячем виде, так и полностью остывшим. Его можно смело подавать к чашечке кофе или делать полноценным ужином.
Ингредиенты:
тесто слоеное (готовое, бездрожжевое или дрожжевое) — 400 г;
свежие шампиньоны — 500 г;
луковица — 1 шт.;
сыр твердый — 70 г;
желток одного яйца — 1 шт.;
соль, перец, растительное масло — по необходимости.
Способ приготовления:
Предварительно разморозьте слоеное тесто при комнатной температуре. Грибы и лук мелко порубите, затем обжарьте на сковороде с растительным маслом до полной готовности и испарения выделившейся жидкости. Дайте начинке полностью остыть. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт, на одну его половину выложите остывшую грибную массу и посыпьте тертым сыром. Накройте второй половиной теста, тщательно защипните края. Смажьте поверхность пирога яичным желтком и поместите в духовку, разогретую до 200 градусов, на полчаса.
Калорийность: 199 ккал на 100 г.
Польза: грибы являются хорошим источником пищевых волокон (клетчатки), которые мягко стимулируют перистальтику кишечника и способствуют здоровому пищеварению.
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