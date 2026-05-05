Минимум хлопот: 3 рецепта выпечки с творогом — разлетаются мгновенно!

Творог — идеальный продукт для тех, кто следит за правильным питанием. Это богатый источник казеина и кальция. Но есть его в «чистом» виде любят далеко не все. Поэтому делимся 3 рецептами выпечки с творогом. Получается нежнейшее лакомство к чаю и кофе. Главное условие — берите творог однородной консистенции. Крупинчатую массу стоит пробить блендером или протереть через сито.

Творожные «косички»

Представьте: мягкие воздушные жгутики, которые тают во рту, но при этом не жарятся в масле, а пекутся в духовке. Это не пончики, но по нежности они их обгоняют. Секрет успеха — в правильном твороге и быстрой формовке без скалки.

Калорийность: 245 ккал на 100 г.

Полезные свойства: порция покрывает 18% суточной нормы фосфора (для костей и зубов); витамин B12 поддерживает нервную систему.

Ингредиенты:

творог (5–9%) — 200 г;

мука пшеничная — 160 г;

яйцо (крупное, C1) — 1 шт. (около 55 г);

сахар — 50 г;

разрыхлитель — 5 г (1 ч. л. без горки);

соль — 1 г (щепотка).

Пошаговый рецепт:

Смешайте творог, яйцо, сахар и соль до консистенции пасты. Добавьте муку с разрыхлителем. Замесите мягкое, чуть липкое тесто (не добивайтесь гладкости, иначе выпечка будет жесткой). Раскатайте пласт толщиной 1 см. Нарежьте полосками шириной 2 см. Каждую полоску надрежьте вдоль на три части, не дорезая до края 1 см. Заплетите в слабую косичку. Выпекайте при 180 градусах 20–25 минут до золотистого цвета на пергаменте.

Рецепт выпечки с творогом — плетенки-косички

Сочные творожные кексы с цедрой

Забудьте про миксер — здесь достаточно вилки и одной миски. Эти кексы получаются влажными внутри, с хрустящей сахарной корочкой снаружи, а цитрусовая нотка добавляет приятный акцент к вкусу творога. Идеальный вариант, когда гости уже в пути.

Калорийность: 268 ккал на 100 г.

Полезные свойства: цедра лимона добавляет 2 мг витамина C на порцию; селен в твороге (около 20 мкг) важен для иммунитета.

Ингредиенты:

творог (5–9%) — 180 г;

мука пшеничная — 120 г;

масло сливочное (82,5%) — 70 г (мягкое);

сахар — 70 г;

яйца — 2 шт. (по 50 г);

цедра одного лимона (или апельсина) — 1 ст. л. без горки;

разрыхлитель — 4 г.

Пошаговый рецепт:

Разомните творог вилкой с мягким маслом и сахаром. Вбейте по одному яйца, после каждого мешайте ложкой. Добавьте цедру, затем — муку с разрыхлителем. Тесто получится густым, как сметана. Разложите по формочкам, заполняя их на 2/3 высоты. Пеките при 180 градусах 25–30 минут (проверяйте готовность сухой зубочисткой).

Творожное печенье «Треугольники»

Это то самое печенье из детства, которое расслаивается на тонкие пластины и хрустит. Хитрость в одном: масло должно быть ледяным, а замес — быстрым, буквально за минуту.

Калорийность: 310 ккал на 100 г.

Полезные свойства: благодаря низкому содержанию сахара (всего 10 г на 100 г) вызывает меньший скачок инсулина, чем обычное печенье; магний (22 мг) помогает работе мышц.

Ингредиенты:

творог (5–9%) — 200 г;

мука — 180 г;

масло сливочное (очень холодное) — 100 г;

сахар — 50 г (для посыпки);

разрыхлитель — 4 г;

ванилин — 1 г.

Творожное печенье «Треугольники»

Пошаговый рецепт:

Измельчите охлажденное масло на терке. Перетрите с мукой и разрыхлителем до крошащейся консистенции. Введите творог и ванилин. Быстро слепите тесто в шар (не месите долго, иначе масло растает). Уберите в холодильник строго на полчаса. Раскатайте пласт толщиной 3-4 мм. Вырежьте круги диаметром 10 см (например, горлышком стакана). Насыпьте сахар в емкость. Каждый круг теста обмакните одной стороной в сахарный песок, сложите пополам (сахарком внутрь) — получится полукружие. Снова обмакните одну сторону будущего печенья в сахар, опять сложите пополам — получится треугольник. Выложите треугольнички на противень. Пеките при 190 градусах 20 минут до румяности.

3 частые ошибки в работе с творогом

Влажный творог. Если творог мокрый, отожмите его через марлю 15 минут. Лишняя вода испортит структуру. Любовь к клейковине. Замешивайте тесто 30–40 секунд — как только собралось, хватит. Долгое замешивание испортит результат. Горячий противень. Не ставьте выпечку на раскаленный лист — масло сразу растечется. Используйте теплый или холодный пергамент.

Полученную выпечку из творога можно подавать к чаю и кофе, а также брать с собой на перекус. Перечисленные рецепты доказывают, что приготовление сладостей — это просто и посильно даже начинающему кулинару!

