Минимум хлопот: 3 рецепта выпечки с творогом — разлетаются мгновенно!

Творог — идеальный продукт для тех, кто следит за правильным питанием. Это богатый источник казеина и кальция. Но есть его в «чистом» виде любят далеко не все. Поэтому делимся 3 рецептами выпечки с творогом. Получается нежнейшее лакомство к чаю и кофе. Главное условие — берите творог однородной консистенции. Крупинчатую массу стоит пробить блендером или протереть через сито.
Творожные «косички»
Представьте: мягкие воздушные жгутики, которые тают во рту, но при этом не жарятся в масле, а пекутся в духовке. Это не пончики, но по нежности они их обгоняют. Секрет успеха — в правильном твороге и быстрой формовке без скалки.
Калорийность: 245 ккал на 100 г.
Полезные свойства: порция покрывает 18% суточной нормы фосфора (для костей и зубов); витамин B12 поддерживает нервную систему.
Ингредиенты:
творог (5–9%) — 200 г;
мука пшеничная — 160 г;
яйцо (крупное, C1) — 1 шт. (около 55 г);
сахар — 50 г;
разрыхлитель — 5 г (1 ч. л. без горки);
соль — 1 г (щепотка).
Пошаговый рецепт:
Смешайте творог, яйцо, сахар и соль до консистенции пасты.
Добавьте муку с разрыхлителем. Замесите мягкое, чуть липкое тесто (не добивайтесь гладкости, иначе выпечка будет жесткой).
Раскатайте пласт толщиной 1 см.
Нарежьте полосками шириной 2 см.
Каждую полоску надрежьте вдоль на три части, не дорезая до края 1 см. Заплетите в слабую косичку.
Выпекайте при 180 градусах 20–25 минут до золотистого цвета на пергаменте.
Сочные творожные кексы с цедрой
Забудьте про миксер — здесь достаточно вилки и одной миски. Эти кексы получаются влажными внутри, с хрустящей сахарной корочкой снаружи, а цитрусовая нотка добавляет приятный акцент к вкусу творога. Идеальный вариант, когда гости уже в пути.
Калорийность: 268 ккал на 100 г.
Полезные свойства: цедра лимона добавляет 2 мг витамина C на порцию; селен в твороге (около 20 мкг) важен для иммунитета.
Ингредиенты:
творог (5–9%) — 180 г;
мука пшеничная — 120 г;
масло сливочное (82,5%) — 70 г (мягкое);
сахар — 70 г;
яйца — 2 шт. (по 50 г);
цедра одного лимона (или апельсина) — 1 ст. л. без горки;
разрыхлитель — 4 г.
Пошаговый рецепт:
Разомните творог вилкой с мягким маслом и сахаром.
Вбейте по одному яйца, после каждого мешайте ложкой.
Добавьте цедру, затем — муку с разрыхлителем. Тесто получится густым, как сметана.
Разложите по формочкам, заполняя их на 2/3 высоты.
Пеките при 180 градусах 25–30 минут (проверяйте готовность сухой зубочисткой).
Творожное печенье «Треугольники»
Это то самое печенье из детства, которое расслаивается на тонкие пластины и хрустит. Хитрость в одном: масло должно быть ледяным, а замес — быстрым, буквально за минуту.
Калорийность: 310 ккал на 100 г.
Полезные свойства: благодаря низкому содержанию сахара (всего 10 г на 100 г) вызывает меньший скачок инсулина, чем обычное печенье; магний (22 мг) помогает работе мышц.
Ингредиенты:
творог (5–9%) — 200 г;
мука — 180 г;
масло сливочное (очень холодное) — 100 г;
сахар — 50 г (для посыпки);
разрыхлитель — 4 г;
ванилин — 1 г.
Пошаговый рецепт:
Измельчите охлажденное масло на терке. Перетрите с мукой и разрыхлителем до крошащейся консистенции.
Введите творог и ванилин. Быстро слепите тесто в шар (не месите долго, иначе масло растает).
Уберите в холодильник строго на полчаса.
Раскатайте пласт толщиной 3-4 мм. Вырежьте круги диаметром 10 см (например, горлышком стакана).
Насыпьте сахар в емкость. Каждый круг теста обмакните одной стороной в сахарный песок, сложите пополам (сахарком внутрь) — получится полукружие.
Снова обмакните одну сторону будущего печенья в сахар, опять сложите пополам — получится треугольник.
Выложите треугольнички на противень. Пеките при 190 градусах 20 минут до румяности.
3 частые ошибки в работе с творогом
Влажный творог. Если творог мокрый, отожмите его через марлю 15 минут. Лишняя вода испортит структуру.
Любовь к клейковине. Замешивайте тесто 30–40 секунд — как только собралось, хватит. Долгое замешивание испортит результат.
Горячий противень. Не ставьте выпечку на раскаленный лист — масло сразу растечется. Используйте теплый или холодный пергамент.
Полученную выпечку из творога можно подавать к чаю и кофе, а также брать с собой на перекус. Перечисленные рецепты доказывают, что приготовление сладостей — это просто и посильно даже начинающему кулинару!
