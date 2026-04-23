Натираю на терке плавленые сырки, и в духовку — через 20 минут смакую слоеные косички. Вкуснее и нежнее хачапури

Беру слоеное тесто, плавленые сырки и бекон — и за 20 минут пеку слойки-косички, которые получаются хрустящими, сытными и такими вкусными, что пицца и пироги отдыхают. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, перекуса или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: золотистое слоистое тесто с румяной корочкой, а внутри — расплавленный сыр, пикантный бекон и ароматная зелень, которые делают каждую косичку сочной и тающей во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 200 г плавленого сыра (в брикетах или ванночках), 150 г бекона, 1 яйцо для смазывания, зелень (укроп, петрушка) по желанию. Бекон нарежьте мелкими кусочками, обжарьте на сковороде до золотистости. Плавленый сыр натрите на крупной терке или разомните вилкой. Тесто раскатайте в прямоугольный пласт, нарежьте на полоски шириной 3–4 см.

Каждую полоску смажьте сыром, посыпьте беконом и зеленью. Сложите полоску пополам вдоль, защипните края, затем скрутите в косичку (как жгут). Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 °С духовке 15–20 минут до румяного цвета. Подавайте горячими — эти слойки исчезают мгновенно.

