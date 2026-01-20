Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 18:14

Россиянка купила сырок с неприятным сюрпризом

Жительница Татарстана нашла волосы в купленном сырке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница Иннополиса в Татарстане обнаружила в творожном сырке популярного бренда, купленном в крупной торговой сети, волосы. Как сообщила пострадавшая покупательница Telegram-каналу «Осторожно, новости», неприятная находка была сделана прямо во время употребления.

После этого девушка обратилась с претензией непосредственно в магазин, где был куплен товар. Однако, по ее словам, сотрудники ограничились лишь устными извинениями за произошедшее. Покупательница планирует направить жалобу в Санэпидемстанцию для проведения проверки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ребенок чуть не подавился из-за целлофана в сырке. Родители купили ему лакомство с какао в одном из магазинов Воскресенска. После инцидента они написали жалобу на сайте производителя, а также направили заявление в Роспотребнадзор.

До этого москвич съел готовые пельмени с курицей и почувствовал симптомы отравления. После употребления пищи у него заболел живот, начались рвота и диарея. Мужчина обратился к врачам, а также направил жалобу в Роспотребнадзор. Магазину, в котором он купил пельмени, сделали предупреждение.

