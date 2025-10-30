Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 13:40

Москвич отравился после употребления пельменей с курицей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвич съел готовые пельмени с курицей и почувствовал симптомы отравления, сообщил Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». После употребления пищи у него заболел живот, начались рвота и диарея.

Как отметил канал, мужчина обратился к врачам, а также направил жалобу Роспотребнадзору. Магазину, в котором он купил пельмени, сделали предупреждение.

Ранее кафе «Белла Донна» закрылось в Калининграде после отравления 14 детей. Городской суд принял решение о приостановке работы заведения на 90 дней. В управлении судебных приставов отметили, что были опечатаны все входы в кафе.

До этого в Минздраве Бурятии заявили, что число жертв массового отравления в Улан-Удэ выросло до 165 человек. В республиканскую клиническую инфекционную больницу доставлены 82 человека. Первые обращения за медицинской помощью зафиксировали вечером 18 октября. Все пациенты жаловались на симптомы острой кишечной инфекции после употребления готовой продукции от компании «Восток», она поставляла готовые блюда в магазины сети «Николаевский».

