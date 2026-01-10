Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 11:52

«Не убегать»: Зеленский обрушился на Кличко после удара «Орешника»

Зеленский отчитал Кличко после удара «Орешника» по Украине

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале потребовал от властей Киева, в том числе мэра Виталия Кличко, усовершенствовать подготовку города к авиаударам после атаки «Орешника» по стране. Он напомнил, что в столицу вливаются огромные бюджетные средства.

Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более, когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Наиболее обеспеченный финансами город Украины, и должны быть все необходимые резервные схемы, — подчеркнул Зеленский.

Ранее Кличко обратился к жителям столицы с призывом временно покинуть город из-за тяжелой ситуации с коммунальными услугами. Он объяснил, что это касается тех, у кого есть возможность выехать в места с альтернативными источниками энергии. Кличко также сообщил, что половина многоквартирных домов Киева — около шести тысяч зданий — осталась без отопления из-за повреждений критической инфраструктуры.

До этого появилась информация, в Киеве на фоне воздушной тревоги раздались взрывы. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

