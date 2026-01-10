«Болваны, радуйтесь»: экс-советник Кучмы об ударе «Орешником» по Украине Соскин: Украине надо радоваться, что «Орешник» был без ядерного боезаряда

Украине следует радоваться, что российская ракета «Орешник», поразившая объекты на западе республики, не несла ядерного боезаряда, заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин. В эфире своего YouTube-канала он резко раскритиковал руководство страны, назвав его неспособным к защите своих территорий.

Так вы, болваны, радуйтесь, что боеголовка не была начинена соответствующим взрывным материалом. Если бы там было еще что-то, что взрывается, то уже некому и говорить было бы, — сказал он.

Соскин дал резкую характеристику властям Украины, назвав их «самыми примитивными животными, которые поднялись из грязи в князи», и с сожалением констатировал, что такая реальность сложилась сегодня.

Ранее пресс-служба Минобороны России проинформировала, что в ответ на атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина по Украине был нанесен массированный удар, включая применение ракетного комплекса «Орешник». По информации ведомства, целью атаки Вооруженных сил РФ стали критически важные объекты.