Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 07:12

«Это полный крах Украины, спасайтесь»: Киев охватила паника

Соскин: украинцы должны бежать из страны, если Киев не получит кредит от ЕС

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинцы должны бежать из страны, если Киев не получит от Евросоюза кредит, получение которого заблокировала Венгрия, заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала. По его словам, без этих денег Украину ждет полный крах.

Уже тогда проиграет Зеленский. <…> Ну, украинцы, проиграете. Тогда уже вы зубы на полку положите, потому что уже ни для пенсионеров, ни для переселенцев — ни для кого денег не будет. Если эти деньги заблокированы, то это полный крах Украины как хозяйственного организма будет. <…> Поэтому организованно спасайтесь, — отметил Соскин.

Блогер также обратил внимание на слова поддержки президента США Дональда Трампа в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сказанные им во время Совета мира. По его мнению, они стали серьезным ударом для президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Будапешт наложил вето на военный заем ЕС для Киева в размере €90 млрд (8,1 трлн рублей). Он, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, не будет снят до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Политик уточнил, что технических препятствий для прокачки нет, а остановка поставок стала политическим решением украинских властей.

Украина
Олег Соскин
мнения
крах
кредиты
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 февраля: инфографика
Появились кадры с места крушения вертолета в Амурской области
Экс-премьер Украины объяснил, кто может помочь в устранении власти в Киеве
Букингемский дворец не будет мешать исключению брата короля из наследников
Более 10 россиян пострадали при ночной атаке ВСУ на одну из республик
ВСУ бегут с позиций из-за бесконечных атак: успехи ВС РФ к утру 21 февраля
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 77 БПЛА
Новые законы начнут действовать в России с 1 марта
Российского чиновника арестовали по делу о взятке в виде Lexus
«Мистика или логистика?»: экспертам из РФ мешали попасть на встречу в ООН
«Это полный крах Украины, спасайтесь»: Киев охватила паника
Экс-премьер Украины объяснил, с каким условием нужно продолжать переговоры
Сорвавшего гособоронзаказ российского бизнесмена заочно арестовали
Врач рассказала, как снизить влияние хронического стресса на организм
Аномальные адские морозы до −48: погода в РФ с 23 февраля по 1 марта
Саперы ВС России ежедневно «вычищают» минные поля у Орехова
Российские бойцы рассказали, каким мессенджером пользуются в зоне СВО
Суд рассмотрит желание экс-замминистра обороны уйти на СВО
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 февраля
Зоопсихолог объяснила, что хотят сказать кошки покусыванием лица хозяина
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.