«Это полный крах Украины, спасайтесь»: Киев охватила паника

Украинцы должны бежать из страны, если Киев не получит от Евросоюза кредит, получение которого заблокировала Венгрия, заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала. По его словам, без этих денег Украину ждет полный крах.

Уже тогда проиграет Зеленский. <…> Ну, украинцы, проиграете. Тогда уже вы зубы на полку положите, потому что уже ни для пенсионеров, ни для переселенцев — ни для кого денег не будет. Если эти деньги заблокированы, то это полный крах Украины как хозяйственного организма будет. <…> Поэтому организованно спасайтесь, — отметил Соскин.

Блогер также обратил внимание на слова поддержки президента США Дональда Трампа в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сказанные им во время Совета мира. По его мнению, они стали серьезным ударом для президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Будапешт наложил вето на военный заем ЕС для Киева в размере €90 млрд (8,1 трлн рублей). Он, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, не будет снят до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Политик уточнил, что технических препятствий для прокачки нет, а остановка поставок стала политическим решением украинских властей.