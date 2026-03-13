13 марта 2026 в 19:15

США начнут стягивать флот к Ормузскому проливу

WSJ: США запросили эсминцы для защиты судов в Ормузском проливе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Центральное командование ВС США запросило дополнительные эсминцы и корабли морской пехоты для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе, сообщает The Wall Street Journal. По информации источника, несмотря на интенсивные удары по боезапасам Ирана, угроза атак сохраняется, и сопровождение может не начаться еще месяцы.

Центральное командование США <...> запросило дополнительные эсминцы и военные корабли морской пехоты для защиты коммерческих судов, пытающихся пересечь пролив, через который обычно проходит примерно 20% мировых поставок нефти, — пишет газета.

Ранее военный министр США Пит Хегсет сообщил, что Вашингтон готов ввести военные силы для защиты судов в Ормузском проливе. Этот шаг, по его словам, является наиболее эффективным для достижения целей и гарантий страны.

До этого шеф Пентагона заявлял, что США не допустят ситуации, при которой пролив останется закрытым для судоходства. Он назвал нелепыми сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа недооценила влияние конфликта с Ираном на эту стратегически важную артерию.

Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

