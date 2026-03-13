13 марта 2026 в 19:12

Житель Белгородской области лишился ноги при атаке ВСУ

Гладков сообщил о повреждении десятка домов при атаке дронов ВСУ

В Белгородской области не прекращаются массированные атаки с применением беспилотников, охватившие сразу несколько районов региона, сообщил губернатор регион Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В селе Бессоновка Белгородского округа в результате удара дрона по частному дому пострадал мирный житель: мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу, он потерял стопу.

В общей сложности повреждения получили десятки частных домов, социальные объекты, коммерческие предприятия и автомобили, многие из которых оказались полностью уничтожены. Ситуация остается крайне напряженной во многих приграничных населенных пунктах, где удары FPV-дронов привели к разрушениям инфраструктуры и перебоям с электричеством. Глава региона подчеркнул, что экстренные службы работают в усиленном режиме, однако масштаб повреждений продолжает расти.

Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ, — добавил Гладков.

Под прицелом атак оказались как жилой сектор, так и важные объекты инфраструктуры, включая храмы и транспортные средства. В Шебекинском, Грайворонском и Борисовском округах фиксируются многочисленные разрушения фасадов, остекления и хозяйственных построек.

Ранее в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по социальному объекту. Две женщины получили баротравмы.

