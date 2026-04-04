Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 19:23

Эрдоган напомнил Зеленскому о важности судоходства в Черном море

Эрдоган: Турция будет и дальше поддерживать переговоры по Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Турция продолжит поддержку переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также напомнил о важности поддерживать безопасность прохода судов в акватории Черного моря.

Президент Эрдоган заявил, что Турция будет и впредь поддерживать переговоры между Украиной и Россией, поскольку наш регион нуждается в большем мире и стабильности. Он отметил, что Турция придает важное значение обеспечению безопасности судоходства в Черном море и считает приоритетным обеспечение энергетической безопасности, — указал департамент коммуникаций турецкого лидера по итогам переговоров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что пауза в переговорах по Украине вызвана занятостью США на Ближнем Востоке. По его мнению, проблема никак не связана с условием, поставленным Киеву о выводе ВСУ с территории Донбасса.

В свою очередь военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что Россия сомневается в способности США выступать нейтральным посредником в переговорах по Украине из-за их агрессивных действий против Ирана. Он уточнил, что пауза в трехсторонних консультациях связана не только с процедурными вопросами, но и с фундаментальным недоверием к вашингтонской дипломатии.

Мир
Турция
Черное море
Реджеп Эрдоган
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.