Автобус и автомобиль повреждены при взрыве обломков украинского БПЛА

Украинский беспилотник атаковал дорожное полотно в Белгороде, что привело к повреждению гражданского транспорта и возгоранию растительности, сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, при взрыве осколками посекло остекление рейсового автобуса и стоявшей рядом легковой машины.

Предварительно, пострадавших нет. Беспилотник сдетонировал о дорожное полотно — повреждены остекление автобуса и легковой автомобиль, — уточнил глава региона.

После детонации на обочине вспыхнула сухая трава, однако прибывший пожарный расчет оперативно потушил огонь. По предварительным данным, мирные жители не получили травм.

Утром 4 марта пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акваторию Черного моря, уточнили в ведомстве.