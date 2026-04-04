Иран ударил по центру подготовки вертолетов США в Кувейте

Вооруженные силы Ирана нанесли удар по центру подготовки вертолетов Boeing CH-47 Chinook на американской военной базе Аль-Адири в Кувейте, передает гостелерадиокомпания Ирана IRIB. В материале говорится, что также огонь был открыт по складскому ангару с оборудованием.

Журналисты отметили, что это произошло «на втором этапе 94-й волны операции „Правдивое обещание-4“». Целями Вооруженных сил Ирана в ходе этой волны стали военно-промышленные центры и места расположения командования и подразделений армии Израиля в населенных пунктах Димона, Негев, Беэр-Шева и Рамат-Ган.

Ранее американский профессор Теодор Постол заявил, что США и Израилю удалось разрушить лишь наземные объекты Ирана, основной арсенал республики находится под землей и защищен от ударов. Таким образом, как и предполагали многие эксперты, конфликт довольно быстро повернулся в пользу Ирана, уточнил он.

До этого стало известно, что отсутствие понятных и достижимых целей боевых действий против Ирана — одна из ключевых причин недовольства в армии США. Источники, близкие к ситуации, рассказали, что военнослужащие не хотят быть политическими пешками. В связи с этим солдаты начали отказываться от участия в войне «по соображениям совести».