04 апреля 2026 в 16:22

Раскрыта личность жертвы атаки на АЭС «Бушер»

Глава Росатома: погибший при атаке на АЭС «Бушер» был гражданином Ирана

АЭС «Бушер» АЭС «Бушер» Фото: Hossein Fatemi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Охранник, погибший в результате удара по району АЭС «Бушер», был гражданином Ирана, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит ТАСС, мужчина трудился в отделе службы безопасности станции.

Была зафиксирована первая гибель сотрудника службы безопасности станции, гражданина Ирана, — отметил он.

Как ранее заявили в Организации атомной энергии Ирана, в субботу, 4 апреля, был нанесен очередной удар по территории рядом с АЭС «Бушер». Снаряд рухнул вблизи станции, в результате чего погиб один из охранников. В МАГАТЭ подчеркнули, что атаки на АЭС и прилегающие зоны недопустимы.

Накануне, 1 апреля, Лихачев заявил, что ситуация на иранской атомной электростанции «Бушер» не становится спокойнее, что вызывает большую тревогу. По словам генерального директора Росатома, на этой неделе там пройдет финальная волна эвакуации — станцию покинут более 200 человек.

В субботу, 4 апреля, глава Ростатома заявил, что события вокруг АЭС «Бушер» развиваются по самому нежелательному прогнозу. «Плохие предчувствия не обманули», — объяснил он.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
