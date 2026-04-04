Путину доложили об ударе по иранской АЭС «Бушер» Глава Росатома заявил, что Путин следит за обстановкой вокруг АЭС «Бушер»

Президент России Владимир Путин внимательно отслеживает ситуацию вокруг АЭС «Бушер» в Иране, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые приводят РИА Новости, лидер уделяет особое внимание безопасности российского персонала.

Ну и еще раз хочу сказать, что абсолютно в курсе всей этой работы глава государства, Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, мы ему докладываем, министерство обороны. Он очень внимательно следит, понятно, за самим конфликтом, но и отдельное внимание постоянно уделяет и работе станции «Бушер», и особенно — российскому персоналу, — сообщил глава Росатома.

Ранее Лихачев сообщил, что Росатом запустил основную волну эвакуации сотрудников с территории атомной электростанции «Бушер» в Иране. По его словам, 198 человек начали вывозить в сторону ирано-армянской границы на автобусах.

До этого глава госкорпорации отметил, что происходящее вокруг АЭС «Бушер» развивается по самому нежелательному прогнозу. Однако это не стало шоком: вполне ожидаемо, что эскалация кризиса на Ближнем Востоке затронет инфраструктуру объекта, констатировал генеральный директор компании.