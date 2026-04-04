Началась основная волна эвакуации сотрудников Росатома из Ирана

Росатом запустил основную волну эвакуации сотрудников с территории атомной электростанции «Бушер» в Иране, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, 198 человек увозят в сторону ирано-армянской границы на автобусах, передает ТАСС.

Минут через 20 примерно после этого злосчастного удара автобусы двинулись со стороны станции «Бушер» в сторону ирано-армянской границы. 198 человек, если быть точными, это самая большая эвакуация, — сказал Лихачев.

Ранее Лихачев отметил, что происходящее вокруг АЭС «Бушер» развивается по самому нежелательному прогнозу. Однако это не стало шоком: вполне ожидаемо, что эскалация кризиса на Ближнем Востоке затронет инфраструктуру объекта, констатировал генеральный директор корпорации.

Накануне, 1 апреля, Лихачев заявил, что ситуация на иранской атомной электростанции «Бушер» не становится спокойнее, что вызывает большую тревогу. Тогда генеральный директор Росатома предупредил, что на этой неделе пройдет финальная волна эвакуации — станцию покинут более 200 человек.