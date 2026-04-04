Стало известно, сколько заработает Лепс за сольный концерт в Москве

Певец Григорий Лепс может выручить с большого сольного концерта в «Лужниках» более 121 миллиона рублей, сообщает ТГ-канал «Звездач». Как указано в материале, цены на билеты на танцпол стартуют с 1500 рублей.

Есть также и более дорогие варианты. Ложи стоят до 900 тыс. рублей. Самый дорогой вариант — ложа за 1,35 млн рублей на 27 человек, добавили журналисты.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что самые крупные гонорары в истории российского шоу-бизнеса получали народный артист РФ Григорий Лепс, певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и группа «Тату». По его словам, исполнитель хита «Рюмка водки на столе» мог зарабатывать до 100 млн рублей за свои выступления.

Агент элитной недвижимости Диана Достовалова между тем заявила, что особняк Лепса в Подмосковье можно приобрести за 550 млн рублей. По ее словам, в доме семь спален, 10 санузлов и несколько сезонных гардеробных. Также в особняке есть спа-зона с большим бассейном и сауной, зимний сад, библиотека и встроенный гараж на два автомобиля.