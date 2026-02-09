Особняк Лепса в тайском стиле можно купить за 550 млн рублей

Зимняя Олимпиада — 2026
Особняк Лепса в Подмосковье выставили на продажу за 550 млн рублей

Особняк певца Григория Лепса на Новорижском шоссе в Подмосковье можно купить за 550 млн рублей, сообщила агент элитной недвижимости Диана Достовалова. По ее словам, которые приводит ТАСС, речь идет о семи спальнях, 10 санузлах, нескольких сезонных гардеробных. Также в особняке есть спа-зона с большим бассейном и сауной, зимний сад, библиотека и встроенный гараж на два автомобиля.

Выставили его на продажу в мае 2025 года. Сначала за 1,5 млрд рублей на участке 40 соток вместе со вторым гостевым домом со студией звукозаписи. А сейчас к продаже предлагается основной дом 1,8 тыс. кв. м на 20 сотках за 550 млн рублей, — отметила она.

Ранее сообщалось, что союз Лепса и Авроры Кибы перестал существовать еще в декабре, но пара предпочитала не распространяться о подробностях личной жизни. По словам ее приятелей, Киба в конце года начала активно ходить в клубы. До этого девушка разместила пост в честь дня рождения и сопроводила его архивными фото с празднования своего трехлетия и снимками с родителями.

