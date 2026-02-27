Названа цена самого дорогого дома в Сочи Самый дорогой дом в Сочи оценили в 1,7 млрд рублей

Самый дорогой дом в Сочи располагается в поселке Красная Поляна в Адлерском районе, пишет Lenta.ru со ссылкой на экспертов агентства недвижимости. По их данным, стоимость двухэтажного особняка оценивается в 1,7 млрд рублей.

Участок под домом достигает 30 соток. Площадь самого особняка — 650 квадратных метров. Как отметили эксперты, он построен из монолитных материалов, что указывает на высокую прочность, долговечность и звукоизоляцию.

Похожие параметры имеет и другой объект в этом же сегменте — коттедж площадью 630 квадратных метров, который также предлагался рынку с ценой 1,7 млрд рублей в конце 2025 года, — добавили в агентстве.

Ранее основатель агентства недвижимости «Кобаладзе» Ярослав Кобаладзе сообщал NEWS.ru, что в феврале 2026 года самая доступная квартира в Москве с видом на Кремль обойдется в 24 млн рублей. Речь идет о трехкомнатном объекте площадью 56 квадратных метров в высотном доме. Также в Москве на рынке недвижимости можно найти один из самых дорогих объектов — квартиру с видом на Кремль, выставленную на продажу за 2,68 млрд рублей.