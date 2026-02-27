Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 17:53

Названа цена самого дорогого дома в Сочи

Самый дорогой дом в Сочи оценили в 1,7 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Самый дорогой дом в Сочи располагается в поселке Красная Поляна в Адлерском районе, пишет Lenta.ru со ссылкой на экспертов агентства недвижимости. По их данным, стоимость двухэтажного особняка оценивается в 1,7 млрд рублей.

Участок под домом достигает 30 соток. Площадь самого особняка — 650 квадратных метров. Как отметили эксперты, он построен из монолитных материалов, что указывает на высокую прочность, долговечность и звукоизоляцию.

Похожие параметры имеет и другой объект в этом же сегменте — коттедж площадью 630 квадратных метров, который также предлагался рынку с ценой 1,7 млрд рублей в конце 2025 года, — добавили в агентстве.

Ранее основатель агентства недвижимости «Кобаладзе» Ярослав Кобаладзе сообщал NEWS.ru, что в феврале 2026 года самая доступная квартира в Москве с видом на Кремль обойдется в 24 млн рублей. Речь идет о трехкомнатном объекте площадью 56 квадратных метров в высотном доме. Также в Москве на рынке недвижимости можно найти один из самых дорогих объектов — квартиру с видом на Кремль, выставленную на продажу за 2,68 млрд рублей.

Россия
Сочи
особняки
стоимость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киркоров посвятил Пугачевой зажигательное выступление на сцене
Приглашал на чай и фотографировал: тракторист растлевал мальчиков со двора
Квартира в Москве стала «кладбищем» животных и тараканов
Экс-премьера Британии «понизили» до советника Зеленского
Стало известно о еще одном фигуранте дела о хищении у Минобороны РФ
Петербургские художники устали от крыс и устроили с ними перформанс
Юный рыбак поймал гигантского горбыля и побил 10-летний рекорд
Киркорова едва не сбили с ног журналисты
В Нью-Йорке родился мальчик-рекордсмен по весу
В Госдуме предложили новую поблажку сдающим ЕГЭ школьникам
В NASA назвали дату новой высадки астронавтов на Луну
Украина использовала «Дружбу» для прокачки своей нефти
Гид-проводник рассказал, с чем могли столкнуться пропавшие на Урале
Медийную снайпершу ВСУ ликвидировали в зоне СВО
Концерн Rheinmetall получил крупный контракт от Дании
Затонувшая Москва и Атлантида в Сибири: обнародована карта мира будущего
«Написал ему на воротах»: Лебедев стал жертвой мошенника
Стало известно, в чем подозревают экс-главреда Readovka
Юрист напомнил о запрете на «молчаливые» списания за подписки с 1 марта
«К черту»: конгрессвумен США послала силовиков из ICE и оскорбила Трампа
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.