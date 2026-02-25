Туристы из Нижнего Новгорода потратили сутки в ожидании рейса в Сочи Рейс из Нижнего Новгорода в Сочи задержался более чем на сутки

Самолет авиакомпании «Икар», следующий по маршруту Нижний Новгород — Сочи, вылетел с опозданием в 26 часов, сообщает портал TourDom. Также рейс из Сочи в Казань задержался на 12 часов. У остальных воздушных судов отставание от графика не превышало трех часов.

Аэропорт Сочи в настоящий момент работает в штатном режиме. На прилет запланировано 62 рейса, на вылет — 64.

Ранее работа нескольких российских аэропортов оказалась нарушена из-за задержек и отмен рейсов, вызванных как погодными условиями. Сильнее всего непогода ударила по расписанию Шереметьево, а также Внуково и Домодедово, где насчитывалось около 60 задержанных вылетов.

До этого один из пассажиров рейса UT268 авиакомпании Utair сообщил NEWS.ru о нарушении своих прав. Самолет должен был вылететь из Сочи в Москву еще 23 февраля, однако из-за ограничений в воздушном пространстве юга России вылет отложили более чем на 10 часов. Мужчина рассказал, что люди находились в зоне вылета и не могли ее покинуть. По словам пассажира, перевозчик нарушил требования Монреальской конвенции и приказа Минтранса, не предоставив людям ни воды, ни регулярного питания.