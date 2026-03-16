16 марта 2026 в 10:36

Названа дата возобновления регулярных рейсов Qatar Airways в Москву

Посольство России: Qatar Airways возобновит регулярные рейсы в Москву 18 марта

Фото: Michael Ukas/dpa/Global Look Press
Авиакомпания Qatar Airways возобновит регулярные рейсы в Москву 18 марта, сообщило посольство РФ в Дохе. Там пояснили, что решение было принято на основе текущей обстановки на Ближнем Востоке.

Qatar Airways возобновляет регулярные ежедневные рейсы по маршруту Доха — Москва — Доха, — говорится в сообщении.

14 марта Qatar Airways подтвердила отправление третьего вывозного рейса из Дохи в Москву в субботу. Согласно расписанию перевозчика, он мог стать последним прямым рейсом за этот месяц.

До этого власти Катара приняли решение об отмене бесплатного проживания и питания туристов в отелях. Старый порядок действовал до 15 марта. После этого путешественникам пришлось покинуть гостиницы или оплатить дальнейшее пребывание за свой счет.

13 марта сообщалось, что почти 300 россиян не могли вернуться домой из Катара из-за отмены рейсов. Источники отмечали, что единственный возможный маршрут пролегал через Саудовскую Аравию. В этом случае перелет на родину мог составить минимум 120 тыс. рублей на человека.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
