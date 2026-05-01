01 мая 2026 в 18:40

«Шикарно»: Макрон пришел в восторг от шутки Карла III о французском языке

Макрон оценил шутку Карла III о французском языке в США

Эммануэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X посмеялся над шуткой британского короля Карла III о французском языке в США. Монарх в ходе своего визита в Соединенные Штаты вспомнил фразу американского лидера Дональда Трампа о том, что без США Европа говорила бы «по-немецки и немного по-японски». После этого Карл III иронично отметил, что без Британии американцы говорили бы на французском.

Это было бы шикарно! — написал Макрон.

Ранее Трамп позволил себе несколько шуток в адрес Карла III, попутно назвав Соединенное Королевство маленькой страной. Первая из них касалась акцента монарха. Затем республиканец рассказал, что когда-то его мать была влюблена в «молодого Чарльза».

До этого появление премьер-министра Словакии Роберта Фицо помешало главе правительства Польши Дональду Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС. Выступая перед журналистами, Туск попытался сделать ироничное замечание, но был прерван, когда мимо прошел его словацкий коллега.

Мечты о здоровье, аборты первой жены, уход со сцены: как живет Лев Лещенко
«Он этим бравирует»: Захарова о предательстве Зеленским своего дедушки
Трамп повысил пошлины на автомобили одной категории
В мае россияне смогут дважды наблюдать полнолуние
«Нам точно не нужны советы»: в Германии жестко ответили Трампу на критику
Стало известно состояние пострадавших при инциденте с вертолетом в Коми
Стало известно, как Миндич планировал «свести Трампа с ума»
Росавиация вынесла вердикт по опрокинувшемуся вертолету в Коми
Япония пошла на неожиданный шаг из-за войны на Ближнем Востоке
Жизнь на два города, мнение об СВО, двое детей: где сейчас Антон Васильев
«Шикарно»: Макрон пришел в восторг от шутки Карла III о французском языке
Стало известно, какую роль в российской медицине будет играть ИИ
Свадьба украинского миллионера вывела из себя французского политика
ВСУ оставили без телевидения тысячи жителей Курской области
Популярный российский аэропорт временно закрылся
Дожди, переменная облачность и заморозки: погода в Москве в начале октября
IT-эксперт назвал тревожный сигнал в развитии нейросетей
В Красноярском крае подсчитали количество потушенных пожаров за сутки
Женщину арестовали на 13 суток за нацистскую символику на сайте интим-услуг
Украинский чиновник попался на воровстве при закупке жилья для переселенцев
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

