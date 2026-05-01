«Шикарно»: Макрон пришел в восторг от шутки Карла III о французском языке

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X посмеялся над шуткой британского короля Карла III о французском языке в США. Монарх в ходе своего визита в Соединенные Штаты вспомнил фразу американского лидера Дональда Трампа о том, что без США Европа говорила бы «по-немецки и немного по-японски». После этого Карл III иронично отметил, что без Британии американцы говорили бы на французском.

Это было бы шикарно! — написал Макрон.

Ранее Трамп позволил себе несколько шуток в адрес Карла III, попутно назвав Соединенное Королевство маленькой страной. Первая из них касалась акцента монарха. Затем республиканец рассказал, что когда-то его мать была влюблена в «молодого Чарльза».

До этого появление премьер-министра Словакии Роберта Фицо помешало главе правительства Польши Дональду Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС. Выступая перед журналистами, Туск попытался сделать ироничное замечание, но был прерван, когда мимо прошел его словацкий коллега.