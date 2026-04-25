Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 08:19

Туск попытался пошутить о «русских» и угодил впросак

Onet: Фицо не дал Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Появление премьер-министра Словакии Роберта Фицо помешало главе правительства Польши Дональду Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС, передает издание Onet. Выступая перед журналистами, Туск попытался сделать ироничное замечание, но был прерван, когда мимо прошел его словацкий коллега.

Как только слова слетели с губ Туска, на заднем плане появился Роберт Фицо, <...> известный своими пророссийскими взглядами. Туск поприветствовал его, затем повернулся к журналистам и нервно моргнул, — отметил источник.

По мнению информатора, изначально польский премьер явно хотел намекнуть на наличие стран с пророссийскими взглядами на саммите. Однако появление Фицо заставило Туска оправдываться за неудачную шутку.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза приняли 20-й пакет антироссийских санкций. Однако Фицо уточнил, что правительство Словакии намерено блокировать новые санкции против РФ до тех пор, пока Киев не возобновит полноценную поставку сырья по трубопроводу «Дружба».

Европа
Польша
Евросоюз
Дональд Туск
Роберт Фицо
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.