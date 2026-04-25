Туск попытался пошутить о «русских» и угодил впросак

Появление премьер-министра Словакии Роберта Фицо помешало главе правительства Польши Дональду Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС, передает издание Onet. Выступая перед журналистами, Туск попытался сделать ироничное замечание, но был прерван, когда мимо прошел его словацкий коллега.

Как только слова слетели с губ Туска, на заднем плане появился Роберт Фицо, <...> известный своими пророссийскими взглядами. Туск поприветствовал его, затем повернулся к журналистам и нервно моргнул, — отметил источник.

По мнению информатора, изначально польский премьер явно хотел намекнуть на наличие стран с пророссийскими взглядами на саммите. Однако появление Фицо заставило Туска оправдываться за неудачную шутку.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза приняли 20-й пакет антироссийских санкций. Однако Фицо уточнил, что правительство Словакии намерено блокировать новые санкции против РФ до тех пор, пока Киев не возобновит полноценную поставку сырья по трубопроводу «Дружба».