«Можете в это поверить?»: Трамп двумя шутками осадил Карла III Трамп дважды пошутил над Карлом III

Президент США Дональд Трамп во время официального визита короля Великобритании Карла III с супругой в Белый дом позволил себе несколько шуток в адрес монарха, попутно назвав Соединенное Королевство маленькой страной. Встреча прошла в Овальном кабинете в понедельник, передает пресс-служба администрации.

Вы направитесь в конгресс (для запланированного на вторник выступления. — NEWS.ru), чтобы произнести речь, которая заставит всех обзавидоваться вашему прекрасному акценту, — пошутил в первый раз президент США.

Также Трамп заявил, что намерен следить за речью короля удаленно и не присутствовать при ней лично. Позже американский лидер заметил, что когда-то его мать была влюблена в монарха.

«Посмотри, молодой Чарльз, он такой милый», — моя мать была влюблена в Чарльза, можете в это поверить? — отметил Трамп в шутку.

Ранее сообщалось, что Лондон потребовал от Белого дома убрать телекамеры с любой встречи короля Великобритании Карла III и Трампа. Британские чиновники действовали из опасений повторения скандала, когда республиканец устроил публичную выволочку президенту Украины Владимиру Зеленскому.